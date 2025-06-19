《台中》違規停車逕舉電子化 全面啟動

台中市警局6月起全面啟動「違規停車逕行舉發電子化」。（警方提供）

2025/06/19 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局去年爆出「白單改紅單」集體貪污案，三十一名官警遭依《貪污治罪條例》等罪起訴，案件目前進入法院審理，為杜絕人情關說與紙本罰單易遭竄改弊端，台中市警局六月起全面啟動「違規停車逕行舉發電子化」，希望用該系統強化警政廉潔效能、交通執法效率，成為防弊革新關鍵一環。

杜絕人情關說與紙本易竄改

過去員警針對違停等交通違規會開出所謂的白單（逕行舉發單），部分人情案件藉「改填紅單」將罰鍰打折，導致執法標準失衡，員警甚至因此吃上官司，電子化後，車號與違規影像會同步建檔上傳成案，罰鍰金額、違規事實全寫進系統，改單行徑難以重演。

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提升效率 電子舉發僅5分鐘

台中市警局交通大隊指出，電子化有三大效益，一、即時留痕、全面記錄：員警使用警用行動載具 M-Police對違停車輛拍照、建檔，上傳雲端後即生成舉發資料，避免事後竄改與人為刪除，有效減少紙本錯漏。二、杜絕貪瀆、保障警譽：電子舉發流程透明化，將警察執法行為全程納入數位管理紀錄，杜絕任何不當行為，捍衛廉潔形象。

三、提升效率、利民便警：電子舉發從製單、存檔到資料回報僅約五分鐘，不僅減少行政作業時間，更加速違規案件處理流程，即時排除交通壅塞，大幅提高交通執法的可信度與處理效能。

交大大隊長鄭鴻文表示，科技輔助將成為未來執法標準配備，透過系統防弊、數據佐證，讓人民信賴警察、警察安心執法，「違規停車逕行舉發電子化」舉發系統不只是科技革新，更是證明警察專業與廉潔的最佳利器。

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