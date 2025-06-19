基隆超大違建淨因寺荒廢50年 8月開拆

基隆中山區淨因寺屬超大違建，荒廢五十年，已架設鷹架將拆除。 （記者盧賢秀攝）

2025/06/19 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中山區太平山城超大違建「淨因寺」，建寺已百年，五十年前擴建時遭檢舉而荒廢至今，寺內頭骨灰罈、廢棄神像、遺照散落，曾被網友形容是「鬼廟」，也成為治安與環境死角，市府近日已在建物周遭搭起鷹架防護，預計八月拆除。

太平山城的淨因寺是四層鋼筋混凝土建築，在一九二五年開堂，日治時期曾是旅人搭船返日前的借宿所，未申請廟宇登記；一九七三年擴建時遭檢舉違建勒令停工，長年荒廢，寺內散落神像、骨灰罈、遺照等，雜草叢生，讓人毛骨悚然，被形容為「鬼廟」；因年久失修，牆柱龜裂、鋼筋裸露，里民反映常有無家者闖入，甚至吸毒，成為環境與治安隱憂。

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而先前曾擺放骨灰罈、神主牌位，遭附近居民舉白布條抗議，目前已移往南榮公墓安置，二○一五年被認定為既存違建，但因量體龐大，地處山腰，過了行政程序法五年的裁處時效，市府已重新完成違建查報、認定等程序，今年編列一千五百萬元拆除費，將於八月拆除，再依法向地主求償。

市府都發處處長謝孝昆說，拆除工作已完成發包，拆除計畫也獲審核通過，並舉辦地方說明會，里民希望儘速拆除。近期已在淨因寺主體周遭搭起鷹架防護，入口處張貼拆除公告，但因道路狹窄，拆除機具很難進場，廠商須先搭建施工便道，現進行水保及交通維持計畫送審，預計八月開拆，年底前拆完。

基隆中山區淨因寺屬超大違建，荒廢五十年。 （記者盧賢秀攝）

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