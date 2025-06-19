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    北市中正運動中心升級 設器械皮拉提斯教室

    北市中正運動中心設備升級，開設雙北運動中心首座「器械皮拉提斯教室」。（記者孫唯容攝）

    北市中正運動中心設備升級，開設雙北運動中心首座「器械皮拉提斯教室」。（記者孫唯容攝）

    2025/06/19 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕已有十九年歷史的台北市中正運動中心，歷經半年封館整修，設施設備全面升級，將於明日正式營運，開設雙北運動中心首座「器械皮拉提斯教室」，也在溫水游泳池導入AI防溺設施，市長蔣萬安昨前往運動中心化身「騎手」熱血踩飛輪，盼讓台北市規律運動的人口達到四十％。

    中正運動中心經歷全新整修，六月十三日起試營運，已累計近兩萬人次入場，昨舉辦整新啟用記者會，市長蔣萬安化身熱血「騎手」，當場脫下外套踩上飛輪，而這套飛輪背後隱藏玄機，連結全國運動場館首見的儲能裝置，能將運動的動能轉成電能，幫自己的手機、平板等3C充飽電，未來也規劃將多餘電能儲存，讓民眾運動之餘還能節能減碳，汗水不白流。

    溫水游泳池導入AI防溺

    整新後的中正運動中心，在雙北地區首度引進「器械皮拉提斯」設備與課程，也在溫水游泳池導入AI防溺設施，並引進電解鹽消毒系統，提升安全外還可以減少氯味；增設親子淋浴間，打造性別友善空間；深受民眾喜愛的空氣槍射擊場也新增的全新電子靶等。

    蔣萬安表示，為提升規律運動人口，將推動設立第二運動中心，成立九處特色運動館，預計明年新生館完工；目前還有南港運動中心整修中，預計八月底試營運、九月正式營運。

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