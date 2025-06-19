傳索資壓力北市府爆離職潮 議員轟甩鍋

2025/06/19 05:30

蔣萬安︰未來回覆以3天為原則、最長一週 綠質疑效率不如歷任市長

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府傳出有首長在市政會議抱怨議員索資太頻繁或要求當天回覆，讓員工不堪壓力而爆離職潮。台北市長蔣萬安昨天利用表揚公務員的場合宣布，未來回覆將以三天為原則、最長一週。民進黨議員林延鳳批市府把離職潮甩鍋給議員；國民黨議員詹為元認為三至七天合理；民眾黨議員黃瀞瑩認為，府會聯絡人要加強溝通。

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台北市府索資爭議以「台智光案」最受關注，涉案的國民黨議員陳重文被爆以索資方式修理局處，調閱資料跨越十餘年，一年索資逾千件；國民黨議員柳采葳在今年四月國民黨號召民眾衝北檢挺國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹後，向警局要求提供卅年來北檢周邊的陳抗資料，引發施壓疑慮；民進黨議員簡舒培多年前問政的索資，近期也疑因受大罷免攻防影響，被爆料索資施壓。

首長抱怨要求當天回覆

據指出，本週二（十七日）市政會議中，財政局長胡曉嵐指出，因為索資壓力，近一個月內有三名股長級公務員離職，兩個月內共九位基層公務員求去；許多局處也表達面臨類似的問題，有些議員晚上傳訊息，要求隔天上午提供資料，或當天索資限當天下班前提供，造成基層不小的壓力。

蔣萬安在會中裁示，議會索資依一般案件三個工作日，若需較長時間或特殊案件可延長至七個工作日，或另案協調，並請府會總聯絡人、副市長林奕華與議會說明，昨也特別在表揚優秀青年公務員場合說明此一作為，希望盡量減輕同仁負擔。

綠指非常態 溝通取得平衡

林延鳳則認為，議題有即時性與變化，偶爾有議員要求當天回覆，並非常態，局處也能溝通取得平衡，過去幾任市長都能理解且配合，怎麼到蔣市府就開始檢討，還將公務員離職潮甩鍋給議員。市府這次對索資限制，顯見蔣萬安領導下的效率不如歷任市長。

藍營認3至7天合理

詹為元表示，三至七天的方案合理，大部分議員應該都可以接受；索資是議員職權，若變成壓迫局處手段恐影響府會關係。

黃瀞瑩說，她也曾擔任市政府的副發言人，了解局處整理索資內容不容易，黨團都會給相當的時間與空間準備，這有賴府會聯絡人加強溝通，才能達到府會和諧。

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