海漂豬驗出非洲豬瘟 金門防疫大作戰

嚴防非洲豬瘟流入台灣，海巡人員使用背散式X光檢查儀，全面提高攔檢密度。（記者吳正庭攝）

2025/06/19 05:30

海巡署長坐鎮 金門邊境管制升級

〔記者陸運鋒、吳正庭／綜合報導〕海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所人員，六月十四日執行灘岸巡查勤務，在金門金寧鄉三角堡岸際發現一具漂流豬隻屍體，驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，海巡署長張忠龍昨天坐鎮金門料羅商港督導聯合檢查勤務，要求海巡同仁加強安檢，務必百分百阻斷非洲豬瘟入境。

海巡署金馬澎分署表示，發現漂流豬隻屍體後，立即管制現場並通報金門檢疫站及金門縣動植物防疫所派員協處，採樣、焚燒及掩埋，並將相關檢體送驗，檢驗確認非洲豬瘟病毒核酸陽性。農業部已公告金門生鮮豬肉及肉製品，即起至廿三日禁運至台灣。

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生鮮豬肉及肉製品 禁運台灣一週

而針對料羅商港運送回台冷藏貨櫃及郵寄包裹等，結合農業部防檢署及金門縣農業局加強查驗，防止未經縣府申請且經防檢署口蹄疫風險評估通過之任何肉製品輸台管道。

金馬澎分署昨也動員料羅商港安檢所約十人、偵蒐犬兩隻、背散式X光檢查儀，全面提高攔檢密度，確保生鮮豬肉及肉製品禁運至台灣及其他離島地區，將持續執行至公告管制期滿。

張忠龍在料羅商港安檢區督導安檢人員利用X光檢查儀提高攔檢密度，他強調，台灣持恆防範非洲豬瘟有成，是亞洲唯一無「三大豬病」的國家，將秉持「防堵海漂、主動監控、嚴格查驗、即時應變」等原則，持續落實非洲豬瘟防疫工作。

海巡署呼籲，唯有全民共同努力，才能維持國家得來不易的防疫成果，請民眾切勿將管制肉品運入境內，共同防止疫病流入，維護我國農經產業正常發展，確保國人健康。

金門海巡人員發現漂流豬隻屍體立即通報，即時採樣、焚燒及掩埋。（記者陸運鋒翻攝）

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