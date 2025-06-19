林島諾貝爾獎得主會議 台灣3年輕女科學家獲邀

林島諾貝爾獎得主會議將於6月底在德國林島舉行，中研院與林島會議理事會及林島會議基金會簽署合作備忘錄，為林島諾貝爾得主大會的學術夥伴。（資料照）

2025/06/19 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕讓年輕科學家和諾貝爾獎得主齊聚交流的林島諾貝爾獎得主會議，六月廿九日到七月四日將在德國林島舉行，中研院表示，該院國際研究生學程（TIGP）博士生楊欣瑜、吳氏鸞（Loan Thi Ngo），以及陽交大應用化學系博士候選人陳羿帆，三位優秀的年輕學人通過國際選拔，將代表台灣與會。

第七十四屆林島諾貝爾獎得主會議今年聚焦在人工智慧對化學影響，以及循環化學對永續發展貢獻，共有來自八十四國、逾六百卅位年輕科學家參與，約五成為女性，代表台灣參與的年輕科學家也都是女性，展現科學女力。

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在「奈米科學與技術」（TIGP-Nano）學程攻讀生物化學與癌症治療的楊欣瑜表示，自小嚮往林島諾貝爾獎得主會議，能通過嚴格篩選赴德與大師對談，是博士生涯重大里程碑，將把握機會，與去年獲諾貝爾化學獎的約翰．瓊珀（John M. Jumper）交流。

專研量子點材料的吳氏鸞，則期待獲前年諾貝爾化學獎得主蒙吉．巴汶帝（Moungi G. Bawendi）分享投入量子點研究的動力與經驗； 陳羿帆的研究領域為響應性高分子奈米材料、水質淨化之水凝膠，她盼能向眾位重量級國際學者看齊。

中研院表示，林島諾貝爾獎得主會議自一九五一年創辦以來，已有逾三萬六千名年輕科學家參與，中研院二○一七年與林島會議理事會及林島會議基金會簽署合作備忘錄，為林島諾貝爾得主大會的學術夥伴。

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