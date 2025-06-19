教部提案提升申請入學篩選倍率 招聯會明討論

教育部提案篩選倍率從現行3倍往上提升，大學招聯會將於會員大會討論。 （資料照，記者田裕華攝）

2025/06/19 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕申請入學篩選倍率可能有變革！為增加大學申請入學二階甄試人數，教育部提案篩選倍率從現行三倍往上提升，大學招聯會預計明天於會員大會進行討論。教育部長鄭英耀表示，基於家長及學生的聲音反映，但尊重招聯會的最終決定。

教長：讓更多學生進二階

大學申請入學篩選倍率為各系招生時，會依據其招生名額，於學測成績公布後，篩選招生名額一定倍數數量的考生進入二階甄試。若某系今年招生名額為二十名，依現行篩選倍率為三倍，會框出六十名考生進入二階甄試，再依甄試成績選出最後二十名錄取者。若篩選倍率提升，能參與二階甄試的考生就會增加。

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教育部長鄭英耀昨表示，來自家長和學生的聲音，盼有更多機會能進入自己期待科系的第二階段，大學端也盼找更多合適人才，不過招生選才要考慮很多面向，包括試務工作、短時間進行有效的人才媒合等，教育部會尊重招聯會決定。

招聯會執秘、台大教務長王泓仁提到，面對少子化，大學的確也看到生源減少的問題，調整篩選倍率可以使更多學測成績達到校系檢定門檻的學生，有機會讓校系看見其能力表現並擇才入學，增加進入第二階段甄試的機會，即將召開的會員大會會進行討論。

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