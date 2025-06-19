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    光臘樹蜂花粉 蛋白質含量高雞蛋10％

    處理後的光臘樹蜂花粉散發金黃色澤，具有豐富營養物質。 （苗栗農改場提供）

    處理後的光臘樹蜂花粉散發金黃色澤，具有豐富營養物質。 （苗栗農改場提供）

    2025/06/19 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕光臘樹常見於造林地與行道樹，光臘樹蜂花粉因香氣清香悠遠，深受喜愛。農業部苗栗農業改良場指出，光臘樹蜂花粉蛋白質含量高達廿一％，比等量雞蛋高出約十％，且涵蓋人體所需的九種必需胺基酸，是運動健身與茹素民眾的絕佳營養補給選擇。

    含9種人體所需胺基酸

    苗栗農改場助理研究員陳本翰表示，光臘樹蜂花粉有類似香水百合清香花香味，主要產地在中南部的林地。

    陳本翰指出，光臘樹蜂花粉含有十八種胺基酸，其中亮胺酸是人體必需胺基酸之一，可促進肌肉修復、生長及提升運動力，每一百克光臘樹蜂花粉含量高達一四一八毫克，比等量雞蛋高出廿九．九％；另一種必需胺基酸組胺酸，與血紅素形成與組織修復息息相關，每一百公克含量高達六七四．三毫克，為雞蛋二倍、大豆一．五倍。

    苗栗農改場說明，除優質蛋白質外，光臘樹蜂花粉含有豐富的維生素B群、必需脂肪酸亞麻酸等，更具有多酚類植生素，堪稱天然植物性綜合維他命，蜂花粉屬天然食品，無攝取量限制，但對花粉過敏者應評估自身狀況，提醒民眾詳閱食品成分標示後再食用。

    光臘樹花季盛開吸引蜜蜂訪花。（苗栗農改場提供）

    光臘樹花季盛開吸引蜜蜂訪花。（苗栗農改場提供）

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