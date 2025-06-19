陽明交大附醫醫師分析36年數據／近2萬兒少中毒 0~5歲占8成

青少年中毒大多是與生、心理狀態造成的藥物使用不當有關。（資料照）

2025/06/19 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕毒藥物防治諮詢中心長達卅六年數據顯示，未滿十八歲中毒個案以○至五歲逾一．五萬人、占近八成為主，光是○至二歲就過半，主要與誤食西藥或環境毒物有關，提醒家長妥善收納相關物品，以免嬰幼兒因為好奇、摸索的天性，誤觸而造成意外。

7成誤吃西藥

陽明交通大學附設醫院小兒科醫師林芷蔚指出，毒藥物防治諮詢中心一九八五至二○二○年統計的一萬九八九三例未滿十八歲中毒個案，性別以男性五十四．七％為主，年齡則是○至二歲五十六．四％最大宗，其次是三至五歲廿三％，十五至十七歲的九．二％再次之。

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林芷蔚說明，分析中毒原因，誤食西藥包括藥品或具藥理作用之營養品、治療用物質等，占七十．三％最高，其次是環境毒物如家用殺蟲劑、誘蟲劑、殺菌劑、滅鼠劑、除草劑等廿．九％，其餘尚有農藥、來路不明中草藥等。

青少年多為不當用藥

林芷蔚提到，兒少中毒年齡層呈現「雙峰」，分別落在○至五歲、十二至十七歲兩大族群，前者是嬰幼兒好奇、熱愛摸索環境的特質引起，一不小心就可能接觸到藥物或有毒物質，青少年則是與生、心理狀態造成的藥物使用不當有關。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，嬰幼兒中毒人數較多，但非蓄意為多，嚴重度相對小一點，反而青少年人數較少，卻因多屬於蓄意而較嚴重，存在差異性。

林芷蔚指出，嬰幼兒認知功能較差，建議照顧者注意藥物或有毒物質存放，可設計不易打開的包裝，避免小孩誤食，三歲以上可透過強化教育避開危險物質，降低中毒風險，青春期則要留意心理健康，適時給予支持。

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