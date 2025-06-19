力挺318解釋令 中藥商：挽救產業

中藥商團體昨齊聚衛福部，力挺衛福部3月18日公告的藥事法解釋令，高喊「中西藥應專業分業、互補合作」、「比照中韓建立教育與執照制度」兩大訴求。 （記者邱芷柔攝）

2025/06/19 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕中藥產業面臨人力斷層，衛福部今年三月發布「藥事法」第一○三條第二項解釋令，放寬「具中藥相關科系背景、修滿卅五學分並具一年實務經驗者」可經營中藥販售業務，預計最快七月上路。藥師團體強烈反對，批評「形同誰都能賣中藥」，恐危及用藥安全；中藥業者則力挺，認為是挽救產業命脈的關鍵。

主張比照中韓 建構完整執業體系

解釋令一出，藥師團體連番抗議，要求撤回。多個中藥商團體昨赴衛福部聲援政策，主張中西藥應分業、互補合作，並比照中韓設立中藥學系與考照制度，建構完整人力與執業體系。

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中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂表示，台灣長年實施中西醫分業，中藥理應也有獨立發展空間。台灣省中藥商業同業公會理事長郭昆茂則指出，中藥從基原鑑定、炮製加工到儲藏保存，每一環節都需專業訓練，並非藥師所長。

郭昆茂批評，藥師什麼都想管，卻未實際參與中藥產業運作，若僅憑銷售科學中藥就壟斷管理權，將讓真正懂中藥的人無法留下。傳統中藥行的從業人員薪資僅約三萬元，不及連鎖藥局一半，導致年輕人不願投入，若無即時補血，「恐怕未來走遍全台都買不到一帖藥。」

中醫藥司：不會取代藥師職責

衛福部中醫藥司長蘇奕彰表示，過去廿年中藥行從逾萬家減至七四七八家，減幅近三成。自二○○五年起具中藥鑑別登記者有七七八三人，但實際以藥師身分從事中藥販售者僅一九○人，占全體藥師不到○．六％。

蘇奕彰強調，中藥用途廣泛，從醫療到食品、香料、宗教材料皆須專業把關；此次解釋令僅適用具備學術與實務背景者，執業範圍不含處方調劑，不會取代藥師職責。為補足人力，衛福部將開放藥學系畢業生補修中藥學分，並取消「須在學期間修畢」限制。

藥師公會今赴監察院陳情

另一方面，藥師公會全聯會強調將持續捍衛「藥事法」立意與藥事專業制度，預計今赴監察院陳情，要求調查該解釋令是否違法失職，避免「落日條款變日出條款」，讓無專業背景者長期販售中藥，危及全民健康。

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