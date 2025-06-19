國科會：太空科研首重國安與經濟

國科會副主委林法正（右）表示，太空第3期計畫規模將達650億，左為國家太空中心主任吳宗信。 （記者劉信德攝）

2025/06/19 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會昨赴立法院報告「太空科技發展佈局與未來藍圖」，強調太空科研須強化國家安全與發展太空經濟，包含發射遙測及通訊衛星，連結地面設備及應用服務產業鏈，太空第三期計畫規模將達六五○億；立委則提到中國破壞海纜及橡皮艇偷渡來台等問題，督促政府打造「護國群星」，或搭配合成孔徑雷達（SAR）等技術監視國土入侵問題。

第3期計畫規模650億

國科會副主委林法正表示，地緣政治摩擦加劇太空科技在國安層級重要性，特別是二○二二年俄烏戰爭爆發，商業公司提供即時衛星通訊服務，成為重要角色，未來太空第三期計畫修正草案已送行政院，規模從四○○億元增加至六五○億元，擴大許多願景，包含強化國家安全及發展太空經濟等目標。

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立委鍾佳濱提到，近二年中國橡皮艇偷渡來台，但岸上雷達看不清，加上波浪干擾等，SAR技術及逆合成孔徑雷達（ISAR）可支援國土偵測，呼籲太空中心協助軍方發展，掌控海上艦艇。

立委督促打造護國群星

太空中心主任吳宗信回應，可提供技術諮詢服務，民間已有技術可將SAR裝在小型飛機，滯空十幾小時，搭配光學設備等，從三、四千公尺高處大面積偵測國土範圍，台灣若做個廿架已達成本效益，定期飛行五到六架，速度快並達監視功效。

立委林宜瑾則提醒，低軌衛星布建、打造「護國群星」為當前要務，日前金門兵推及臨災應變，模擬通訊中斷就需靠衛星應對，最近中國對台灣侵擾不斷，前陣子頻繁破壞海纜，打造我國數位韌性刻不容緩。

涵蓋全台須承租星系

吳宗信指出，目前低軌衛星（B5G計畫）規劃國產二顆加上協助產業界四顆發射，但若要涵蓋全台通訊不間斷需要上百顆，將與國際大廠合作，承租星系支援；林法正補充，使用國際衛星服務時一定會強調主權。

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