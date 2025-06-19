B5G衛星酬載遇瓶頸 驗收未過／太空中心擬減價驗收 工研院：已完成階段性任務

國科會國家太空中心推動B5G衛星自製科研出現瓶頸，太空中心證實工研院驗收未過，擬減價驗收。（資料照，太空中心提供）

2025/06/19 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕B5G衛星自製科研出現瓶頸待突破！國家太空中心委託工研院協助研發B5G衛星的通訊酬載，昨立委爆料工研院想解約，原因是該酬載設計未能趕上快速發展的太空通訊科研，太空中心證實工研院驗收未過，擬減價驗收；工研院則回應已完成階段性任務，後續依未來需求再配合。

低軌衛星發展快速 設計落後

低軌通訊衛星因烏克蘭在戰爭時使用美國SpaceX星鏈而聲名大噪，各國為求通訊不中斷皆積極研發，台灣也從二○二二年起啟動B5G低軌通訊衛星計畫，要發射二加四顆衛星，前兩顆為國產實驗衛星，並委託工研院製造通訊酬載，原定今年首顆發射，因疫情、研發等因素延宕，目前外購美商設備、首顆B5G-1A延至二○二七年升空，第二顆B5G-1B學習自製、擬二○二八年發射。

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原定2028年發射 再延到2030年

立法院教文會昨由國科會專題報告台灣太空發展藍圖，立委萬美玲質詢爆料，B5G衛星1B由工研院研發通訊酬載，但工研院今年三月發函太空中心要求解約，憂心影響後續台灣低軌衛星發射期程與科研發展。

吳宗信受訪指出，工研院協助1B的酬載工程體，原本預計今年三月底交件，但驗收未通過，不排除朝向減價驗收的方式處理。他坦言，對工研院擬解約感到不妥，將儘速研商開會討論，至於原定二○二八年發射1B，已確定再延到二○三○年發射，即使工研院解約，也將接下1B任務統合優化。

太空中心指出，國科會去年召開行政院通訊產業策略SRB會議，決議調整通訊酬載發展方向，改由中心與產學研界共同研發，形成健全的通訊衛星酬載系統的ODM生態系，促進國內業者打入國際市場。為此檢視修正B5G-1B通訊酬載規格（單波束單模態）改為優化自主通訊酬載（多波束雙模態），以符合市場技術發展趨勢。

太空中心也說，原委由工研院研製的酬載，因國際低軌通訊衛星發展快速，二○二二年的設計不符現在使用，工研院亦曾追加一次預算與延期，但經今年六月驗收複審，審查委員仍認為尚有待釐清需要討論確認，中心與工研院近期將共同商討，依審查意見後續處置並尋求解決之道。

工研院則表示，該案已完成先期研究與開發等階段性任務，未來將視太空中心需求再另行配合。

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