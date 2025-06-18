「黑戶青年」首次過生日 中市府：盡快安排親子鑑定

台中市社會局為黑戶青年慶生吃蛋糕。（社會局提供）

2025/06/18 05:30

〔記者蔡淑媛、許國楨／台中報導〕台中市廿一歲黃姓黑戶青年坎坷身世曝光後，引發外界關注，雖黃父持有出生證明，但生母為外國人且行蹤不明，且兩人無婚姻，無法證明父子關係，無法以此辦理戶籍。市府表示，將盡快安排進行親子鑑定，辦理認領登記，幫助青年取得身分，才能進行後續輔導、學習及就業。

黃姓青年被父親趕出家門後流落街頭，撿拾回收物變賣果腹，北屯區北京里長蘇乙青發現後，社會局將青年安置中途之家收容，當務之急就是為青年辦戶口，取得身分，黃父表示，曾數次帶兒子要去辦戶口，但生母失聯，除了一紙出生證明，又無其他相關文件佐證，相關流程讓他覺得很複雜，才會一再耽擱。

請繼續往下閱讀...

社會局透露，黃父也是弱勢者，兒子黑戶事件被發現受到關注，對外界很不信任，社會局已啟動程序，盡快帶兩人做親子鑑定，完成認領登記、辦戶口，就能拿到身分證，再討論生活規劃及國民補習教育資源，市府也將專案協助青年做健檢。

昨天也是黃姓青年的生日，蘇乙青原計畫買蛋糕，要帶他上餐館吃飯，過人生的第一次生日，但黑戶事件受到社會關注而取消，不過仍早早將買好的蛋糕送到社工手上，並送上愛心民眾提供的棉被、書籍、衣褲與鞋子，社會局昨天為青年過生日，邀中途之家的住民共同慶生，充滿儀式感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法