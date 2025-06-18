中捷藍線26日開工 當天綠線免費搭

台中市長盧秀燕宣布捷運藍線將於六月二十六日正式開工。（記者廖耀東攝）

2025/06/18 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市長盧秀燕昨天召開「台中捷運藍線 上藍得分」記者會，宣布捷運藍線將在二十六日開工，當天開工地點就在捷運綠線與藍線交叉點的市政府，由於藍線是台中市第二條動工的捷運，當天搭捷運綠線全部免費；對此，民進黨議員質疑捷運藍線開工竟要開兩次記者會，根本是淪為個人政治宣傳工具，也批藍線機電標從三五一億暴增到六○八億元，未來財務狀況令人擔憂。

盧秀燕昨天與到場的立委及市議員手上拿著藍色籃球，宣布捷運藍線二十六日開工，她表示，捷運藍線預算為一千多億，是上任六年半以來最大的工程，她任內綠線完工，現今藍線要開工，捷運路網先十字交叉，接著七線齊發，成為大台中捷運路網，她並宣布開工當天搭乘捷運綠線全部免費；此外，她也要協尋搭乘綠線的第五千萬位乘客，可獲得星宇航空商務艙來回機票亞洲不限點兩張。

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民進黨議員張芬郁強調，捷運藍線終於要動工，但伴隨而來的是交通陣痛期，要求盧市府團隊嚴陣以待、撙節開支，不能只搶開工政績，讓後續接手的人無米之炊，希望工程順利，十年後順利完工。

民進黨議員黃守達則質疑「盧市府是不是沒招」？制伏持刀事件的英雄是終身免費搭捷運，世界棒球十二強賽奪冠球員也是免費搭捷運，現在藍線要開工，還是免費搭捷運；一個開工，甚至還分成暖身記者會與開工典禮，根本整天浪費預算搭建面子工程。

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