為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中捷藍線26日開工 當天綠線免費搭

    台中市長盧秀燕宣布捷運藍線將於六月二十六日正式開工。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕宣布捷運藍線將於六月二十六日正式開工。（記者廖耀東攝）

    2025/06/18 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕市長盧秀燕昨天召開「台中捷運藍線 上藍得分」記者會，宣布捷運藍線將在二十六日開工，當天開工地點就在捷運綠線與藍線交叉點的市政府，由於藍線是台中市第二條動工的捷運，當天搭捷運綠線全部免費；對此，民進黨議員質疑捷運藍線開工竟要開兩次記者會，根本是淪為個人政治宣傳工具，也批藍線機電標從三五一億暴增到六○八億元，未來財務狀況令人擔憂。

    盧秀燕昨天與到場的立委及市議員手上拿著藍色籃球，宣布捷運藍線二十六日開工，她表示，捷運藍線預算為一千多億，是上任六年半以來最大的工程，她任內綠線完工，現今藍線要開工，捷運路網先十字交叉，接著七線齊發，成為大台中捷運路網，她並宣布開工當天搭乘捷運綠線全部免費；此外，她也要協尋搭乘綠線的第五千萬位乘客，可獲得星宇航空商務艙來回機票亞洲不限點兩張。

    民進黨議員張芬郁強調，捷運藍線終於要動工，但伴隨而來的是交通陣痛期，要求盧市府團隊嚴陣以待、撙節開支，不能只搶開工政績，讓後續接手的人無米之炊，希望工程順利，十年後順利完工。

    民進黨議員黃守達則質疑「盧市府是不是沒招」？制伏持刀事件的英雄是終身免費搭捷運，世界棒球十二強賽奪冠球員也是免費搭捷運，現在藍線要開工，還是免費搭捷運；一個開工，甚至還分成暖身記者會與開工典禮，根本整天浪費預算搭建面子工程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播