搶日本米荒商機 糧商加快彰化產地收購

彰化一期稻作收割，農民期待好價格。（記者顏宏駿攝）

2025/06/18 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕日本面臨三十年來最嚴重的「米荒」，當地有連鎖超市到台灣下訂單，迫使台灣大糧商提前到產地收購稻穀。彰化縣本週進入收割期，溪州鄉濕稻穀每百公斤收購價為一一八○元，比去年同期高出約一成，溪州產銷班長葉豐端說，往年民間糧商收購都「姍姍來遲」，今年一反常態，剛收割就到產地收購，聽說主要原因是「日本大缺米」。

據了解，日本超市五公斤包裝米價格，從去年八月二千六百日圓（約台幣五四五元），到今年六月飆漲到四千五百日圓（約台幣九百元），漲幅達六成五。

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彰化某糧商表示，台灣粳米的躉售價每公斤才約新台幣四十五元，而日本超市包裝米每公斤已飆到一百八十元。跟去年相較，今年外銷日本的稻米成長至少三成，這是「契機」，希望能夠以標榜「台灣米」來建立品牌，打開行銷日本通路。

但日本是全世界對米保護手段最高國家，光農藥檢測就有六○八項，並不是到產地隨便收購就能外銷到日本，一定要有完善的檢驗設備。糧商表示，早已有自己的契作稻農，多年下來已逐漸能適應，不會使用日方不允許的農藥。

糧商還指出，台灣稻米具國際競爭力，應趁日本米荒之際，打造「台灣好米」形象，不走業務通路，進入超市、家庭末端市場，提高產品價值，讓農民與業者獲利。這需要米商和稻農共同合作，才能創造共贏。

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