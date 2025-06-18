百斤1180元！ 一期稻價格俏 彰化農民搶收

一期稻陸續進入收割期，彰化糧商開出每百台斤一一八○元的濕穀收購價，創下近年高價。（記者陳冠備攝）

2025/06/18 05:30

田中、溪州糧商開價比去年高約100元 創近年新高

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年第一期稻陸續進入收割期，中南部稻價走揚，彰化田中鎮、溪州鄉等地糧商開出每百台斤一一八○元的濕穀收購價，較去年高出約一○○元，創下近年新高，讓農民喜出望外。不過近期梅雨鋒面報到，突如其來的大雨讓農民憂心稻作倒伏、發芽，紛紛趁晴搶收，擔心心血成果被天氣「搶收」殆盡。

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每分地收1600台斤 難得大豐收

農業部日前公告，一一四年一期稻計畫收購價每百台斤（濕榖含水率廿七％）為一二九三元（限三二五公斤），輔導價一一八一元（限二五五公斤），餘糧價為一○五六元，糧商跟進調整價格，讓整體市場行情水漲船高。目前田中、溪州均開出一一八○元的高價，吸引不少農民主動出售。

農民憂梅雨驟雨 收成恐泡湯

田中鎮陳姓農民表示，今年氣候相對穩定，預估每分地可收稻穀一五○○至一六○○台斤，這是難得的大豐收。眼見價格比去年多一○○元，原以為可以開心收割，但近日梅雨不定，常有瞬間強風驟雨，因此農民真的很怕一夜之間全泡湯，只能儘快搶收，希望有個「豐年」！

農業部調高收購價 助穩定糧價

溪州鄉農會總幹事彭顯賦指出，農業部調高收購上限與收購價格，有助穩定糧價。目前溪州糧商收購價約一一八○元，年增幅超過一成，創下歷史新高，多少彌補連年上漲的耕種成本。

不過，田中鎮農會總幹事張瑞欣認為，儘管私糧價格上調百元，但實際上未能完全反映成本壓力，「農藥、資材、農機人力樣樣漲，這樣的價格只是小補」。他也認為政府後續應持續檢討公糧價格，至少每百台斤要多漲八元，如此一來，才能真正反映農民的實際生產負擔。

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