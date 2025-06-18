南投貓羅溪防汛 規劃設滯洪池、抽水站

颱風季節來臨，水利單位怪手正在清除貓羅溪行水區高莖雜草，避免阻礙水流。（記者張協昇攝）

2025/06/18 05:30

外轆排水治理工程 滯洪池用地已獲91位地主同意

〔記者張協昇／南投報導〕颱風季節來臨，為避免去年七月南投市貓羅溪淹水災情重演，南投縣議員張秀枝要求縣府做好疏濬及增設抽水機等防汛措施，副縣長王瑞德表示，今年除將在貓羅溪增設抽水機外，縣府辦理中的「外轆排水治理工程」，目前也正進行滯洪池用地取得，並規劃設置大型抽水站，以改善貓羅溪周邊區域排水功能，減少豪大雨造成淹水情形。

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議員籲做好疏濬 加速排出內水

去年七月，凱米颱風挾帶豐沛雨勢，造成南投市淹水，貓羅溪堤防旁停放的數十輛汽車嚴重泡水，大水還沖走位於水防道路的農舍家具。

颱風季節來臨，張秀枝憂心去年災情重演，在議會質詢時表示，目前貓羅溪行水區的高莖雜草叢生，恐影響水流，要求縣府協調水利署第三河川分署做好疏濬等防汛措施，並在颱風發布後增派臨時抽水機，以利加速抽取排不出去的內水，避免淹水情形發生。

王瑞德表示，今年一月已發函水利署，請河川分署重新檢討貓羅溪通洪排水斷面，是否符合百年防洪需求，並預計會增設三部抽水機。

今年防汛增3部抽水機

此外，縣府也向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費補助，斥資逾十二億元辦理「外轆排水治理工程」，其中滯洪池工程用地，已取得九十一位地主同意，有了滯洪池即可蓋大型抽水站。

惟王瑞德強調，近幾年貓羅溪行水區的外水，已不會再淹進堤防內，都是內水排不出去而淹水，因此颱風季節降下豪大雨時，民眾千萬不要住在貓羅溪旁農舍或是將車子停放在溪畔的高速公路高架路面下，因為一旦內水宣洩不及還是很容易淹起來。

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