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    首頁　>　生活

    印、緬進口綠豆 北市驗出農藥超標

    2025/06/18 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市衛生局昨公布抽驗市售穀豆類產品，卅件樣本中有三件綠豆檢出農藥殘留超標，涉事產品分別來自印尼與緬甸，業者包括益豐商號、鈞發行與利民雜糧行。針對違規產品，衛生局已要求下架並依法開罰，相關業者已違反食安法第十五條規定，可依同法處新台幣六萬元以上，二億元以下罰鍰。

    抽驗穀豆類 30件樣本驗出3件

    衛生局指出，此次抽驗穀豆類產品，包括綠豆、芝麻、燕麥、黃豆、薏仁、紅豆、米、紅藜、蕎麥，依品項擇定檢驗項目包括農藥殘留、磷化氫、環氧乙烷、重金屬如鉛、鎘、汞、砷及黃麴毒素；檢驗結果為呂益豐商號（益豐商號）的毛綠豆、鈞發行的大油綠豆，以及利民雜糧行的毛綠豆不符農藥殘留容許量標準規定，該三種綠豆原產地分別為印尼、緬甸。

    衛生局說明，已令販售地點業者立即下架不符規定產品，並不得販售，其中一件綠豆經追查，違規產品來源外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理；另二件綠豆來源屬台北市，經查確認違規屬實，已依違反《食品安全衛生管理法》規定處辦。衛生局呼籲，進口商應訂定食品安全監測計畫並加強自主檢驗，定期將原料、半成品或成品進行送驗，確保產品品質。

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