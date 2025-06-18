北市火燒電動公車 同型號114輛僅20輛停駛

北市首起火燒電動公車同款車型

2025/06/18 05:30

公運處︰分屬4家業者所有 已完成車輛電池系統檢測

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市現有三千五百輛公車中，有八五八輛電動公車，其中往來雙北的大都會客運二六二路線，一輛電動公車十六日晚間行經松山區敦化北路、長庚醫院站時，發生火燒車事故，火勢大到全車座椅內裝幾乎付之一炬，也是北市首例；市府清查全市計一一四輛公車使用同款車型，但僅大都會客運該路線同批廿輛停派，其他九十四輛並未停派，照常行駛，部分民眾看了有點擔心，而且一般公車與電動公車外觀差異並不大，搭車多少仍會「怕怕的」。

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大都會︰均按照火燒車處理流程

根據電動公車火燒車的一般處理流程，為發現狀況時立即靠邊停車，並且開啟車門疏散乘客遠離車輛，再行通報一一九。大都會客運說明，事故發生前車輛儀表板出現紅燈警示電池異常，黃姓駕駛隨即靠邊停，並請車上七名乘客下車轉乘，爆炸後立即報案，幸無人員受傷。

公共運輸處表示，使用同款車型的一一四輛，分屬四家業者所有，包含大都會客運廿輛（十七日起停派）、首都客運卅輛、欣欣客運十六輛、大南客運四十八輛，業者昨已完成車輛電池系統檢測，其中大南客運二車訊號異常，預防性停派，經車廠再詳細檢測，已排除疑慮，待確認安全無虞恢復行駛。

詹為元︰建議同批次都停駛檢查

「公共安全不能只是賭運氣！」國民黨市議員詹為元指出，這起突發狀況恐使民眾對電動公車安全產生疑慮，雖然大都會客運暫時停駛此批涉事車款廿輛，然而北市計有二一四輛華德動能的車輛，在各家業者營運中，且為全市使用第二多品牌，建議同屬該批次生產的車輛，應同步停駛檢查，其餘批次生產者，雖可持續營運，但應全面檢修，且需重新檢討補助制度，全面開放市場競爭。

許淑華︰應重新檢視業者合約保障

民進黨市議員許淑華認為，事發原因仍待調查釐清，確定問題出在何處後，評估是要更換零件或其他做法，並且確認責任歸屬，目前中央政府有提供電動大客車補助，要求交通部、北市府重新檢視業者合約保障、履約內容，依據實際狀況，讓廠商負起應有的責任。

公運處回應，未將一一四輛同型車全數停派，是因大都會客運的廿輛與其他九十四輛，出廠時間不同，故僅停派同批廿輛電動公車，業者也緊急調度柴油公車支援，待檢測完成經公運處同意才恢復行駛。

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