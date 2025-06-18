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    屏東發展太空科技 具地理產業優勢

    屏東太空產業座談，業者與民眾興趣濃厚。（記者葉永騫攝）

    屏東太空產業座談，業者與民眾興趣濃厚。（記者葉永騫攝）

    2025/06/18 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕為推動臺灣太空科技發展，屏東縣政府、工業技術研究院與國家太空中心昨天在屏東縣立圖書館舉辦「從屏東到太空，產業跨域共創新局論壇」，縣長周春米表示，屏東縣擁有發射火箭得天獨厚的地理優勢，國家發射場域已正式落腳，未來結合屏東科學園區，串聯太空產業鏈，讓太空科技立足屏東、開創星未來。

    周春米表示，去年她在金屬研究中心策劃下到美國參加太空科技衛星展，屏東也有很多產業參展，希望透過產業座談，促進相關產業合作，在台積電率領供應鍊進入屏東後，可促進科技業深耕屏東，拉近屏東與太空的距離。

    工業技術研究院產服中心執行長陳立偉說，屏東在發展太空產業上具有獨特且優渥的條件，由於地球自轉與公轉方向皆為順時鐘，若在屏東向東發射火箭，朝西太平洋最易入軌，安全風險低，他多次在美國與法國等重要場合提及，台灣在發射角度上具得天獨厚條件，是發展低軌衛星與火箭技術的關鍵優勢。

    國家太空中心總監鄭琮生表示，屏東是全台最接近太空的地方，未來火箭將在九鵬發射，太空中心也積極舉辦科研火箭競賽，讓學生自行打造三公尺火箭，挑戰二公里高空，屏科實驗高中首度參賽即打入全台前十名，展現屏東學子的潛力，為台灣太空教育注入希望。

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