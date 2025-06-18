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    高捷延伸屏東 周春米︰拚一車到底

    高雄捷運連接到林邊火車站讓交通更方便。（記者葉永騫攝）

    高雄捷運連接到林邊火車站讓交通更方便。（記者葉永騫攝）

    2025/06/18 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕高雄捷運延伸到屏東縣新園及林邊案，屏東縣長周春米決定與高雄市同步，朝一車到底採重運量系統努力，在屏東段採取高架化減少費用後，希望能在財政可以負擔下完成，財務規劃已送交中央審查。

    採高架施工和重運量設計

    高雄捷運延伸到屏東計畫，由於考量到地方財政負擔問題，屏東縣政府原本計畫屏東段採取高架輕運量來節省財政負擔，但如此就無法與高雄重運量系統一致，必須在高雄的林園站換車才能進入屏東，對民眾搭車造成不便，縣議員洪明江昨天在縣議會質詢，希望縣長同意與高雄市合作，朝一車到底方向努力。

    周春米表示，高捷紅線在高雄市的最後一站採高架化，到了屏東後也是高架施工，施工成本比地下化節省許多，費用減少後就有很大的空間採重運量設計，目前縣府的財務效益評估已送交給中央審議。

    縣府表示，高捷紅線延伸到新園後連接東港大鵬灣再和林邊火車站銜接，有助於帶動大鵬灣的觀光，帶來人潮，且與林邊火車站連接後，捷運與台鐵銜接，讓搭車的民眾更方便，使得屏東有了重運量的需求，希望能與高雄同步，一車到底。

    縣府表示，另一條高捷運橘線，規劃從大寮進入屏東市或從大寮進入萬丹、潮州，在屏東科學園區設立後，對軌道運輸的需求增加，因此該路線正進行可行性研究。

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