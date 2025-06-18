墾丁龜仔甪社 「百年石符」宿怨化解

光歲宮碑誌中提到龜仔甪社恩怨。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/18 05:30

舉行和解祭儀 解除152年前排灣族與漢人間「石符敗庄頭」恩怨

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春排灣族龜仔甪（音同路）社（今墾丁社頂部落），近日陸續舉行穿越時空的「百年石符」宿怨和解儀式，化解一百五十二年前因墾丁寮拓墾引發排灣族與漢人族群間的人神鬥殺宿怨「石符敗庄頭」傳說；文史工作者念吉成說，這場儀式不僅是族群和解的里程碑，更是文化傳承與歷史的見證。

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象徵化解3處石符靈力

儀式由龜仔甪社頭目後裔、協會理事長清岳法師（俗名張岳雄）主持，率領靈媒UkU、沙冷、Kivi及勇士武洛克、佳鱉等人，身著排灣族傳統服飾，虔誠備妥中藥材、蓮花金、鮮花素果與水酒等祭品，以一○八支香二次誠懇祭拜，祈請祖靈與神明化解恩怨；大同高中利天龍師生紀錄團隊與念吉成等人，全程記錄這場莊嚴儀式，留下珍貴歷史影像。

中藥材與水酒等當祭品

這段「石符敗庄頭」歷史源自一百五十二年前，漢人為拓墾瑯嶠，與龜仔甪社因土地爭奪發生激烈衝突，雙方傷亡慘重；據排灣族口傳歷史，當時漢人請來道士施法，在四溝、德和及墾丁畜產所旁埋下五雷令石符，欲以「破社頂」之術鎮壓龜仔甪社的祖靈聖地「社頂」，斷絕排灣族靈氣根源；社頂為龜仔甪社的靈魂核心，傳說祖靈在此與天神溝通，守護族人。

石符埋設後，社頂靈氣漸弱，族人頻遇災厄，作物歉收，勇士折損，彷彿祖靈被禁錮，無法庇佑；此傳說在族人間代代相傳，卻因日治時期文獻缺漏，逐漸湮沒；念吉成深入研究後揭露石符真相，推測「破社頂」之術導致龜仔甪社靈力受抑，族人被迫離故地，地方難以發展。

見證族群和解與歷史傳承

念吉成並從日治時期墾丁公學校手稿及光歲宮碑誌中，發現四溝、德和與墾丁畜產所辦公室旁的五雷令石符，證實其為鎮煞龜仔甪社之物，經多方協調，三處石符近日全數解除，靈力化解，象徵族群和解的重大突破。

張岳雄表示，這場和解儀式讓排灣族與漢人後裔在祖靈與神明見證下，簽署疏文，放下恩怨，期盼族群共榮，文化永續。

各族群在廟宇大和解。（記者蔡宗憲攝）

四溝、德和與墾丁畜產所辦公室旁的五雷令石符。（記者蔡宗憲攝）

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