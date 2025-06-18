南迴首座 太麻里多元照顧中心啟用

太麻里鄉多元照顧服務中心昨啟用，內部設施完善，南迴終有更完整照顧中心。（台東縣府提供）

2025/06/18 05:30

年照顧220位長者 提供多機能、日照、居家服務、失智據點等服務

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府昨日啟用「太麻里鄉多元照顧服務中心」，提供小規模多機能、日間照顧、居家服務、失智據點與失智症團體家屋等多元整合服務，成為南迴地區首座全功能照顧據點。鄉長王重仁說，未來南迴民眾可減少照顧老人負擔。

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立委陳瑩表示，此次啟用的多元照顧服務中心，正是二○一七年通過前瞻基礎建設條例所挹注的成果，當年審查前瞻條例時立院大打出手還挨了幾拳，見如今結果可知所堅持正確，「那幾拳，挨的很值得」。

台東第4座 實現在地安老

這座中心由中央補助並投入近四千萬元建置完成，由一粒麥子基金會營運，實現在地安老的政策。這是縣府繼在台東池上、成功、延平等地建置的第四座多元照顧中心，讓長者在熟悉環境安心照顧。

縣府表示，啟用後除補足南迴地區服務缺口，也展現公私協力成果，預計每年可照顧超過二百二十位長者。未來縣府將持續向中央爭取資源，強化南迴與東海岸地區的長照布建，提升照顧可近性與品質。

王重仁指出，它屬多元照顧，雖床位不多，但有日間照顧、居家服務、失智據點、社區整合型服務中心及家庭照顧者和二十四小時失智症團體家屋。原本南迴民眾依長輩狀況輕重，以到宅服務或送往市區長照中心、安養院或喘息服務再去工作，甚至有的還要返回南迴工作，多了一處據點確實減輕不少家人照顧的負擔。

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