《花蓮》鐵路包商農地蓋鐵皮屋 花縣府將開罰

新城鄉面積約1800坪的農地上，突然出現多棟超大鐵皮屋。（記者王錦義攝）

2025/06/18 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉面積約一千八百坪的農地上突然出現數棟超大鐵皮屋，農地被營建廢棄磚石鋪滿，民眾質疑為何農地上可以興建這麼大間的建物？縣議員鄭寶秀等多位議員組成專案小組昨前往會勘。縣府指出，經查是何姓地主出租農地給包商設置花東鐵路雙軌化號誌工程的倉庫、臨時辦公處所但並未申請，將依法開罰。

租農地做雙軌化機具倉庫 臨時使用並未申請

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鐵道局正在花東地區進行鐵路雙軌電氣化工程，其中號誌、電資系統等由日商承包，委由在地包商在鐵道附近找適合的地點興建臨時辦公處及倉庫，承包商昨坦承對程序不熟悉，原以為向地方申請即可，但現在必須要鐵道局給交通部轉知相關單位；現場只是臨時使用，作為雙軌化工程相關機具、電纜擺放倉庫、辦公室用途，雙軌化工程預計二○二九年完工就會撤，會盡快依法補足相關文件，讓雙軌化工程不致受影響。

縣府農業處回應說，該土地屬特農區，一定要農用，如果申請臨時使用部分，面積仍有限制，程序必須由交通部向農業部申請，農業部會把公文函給地方政府，會有一定的期限，期限到必須把臨時設施部分全部移除，恢復農用。環保局指出，營建剩餘磚石在特定條件下，可以作為基礎使用，將擇日開挖確認下方是否有埋設其他廢棄物。

包商在新城鄉一處逾千坪農地設倉庫、設施，被爆出尚未申請就偷跑，被民眾投訴時已蓋了好幾棟鋼構設施，多位議員昨會勘，並懷疑地下埋有廢棄物，縣府農業處確認要農用，臨時使用也有規範限制，議員鄭寶秀不滿事情被爆才到現場豎立工程告示牌，根本是「先打針再掛號」，決議將全案移送檢調釐清。

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