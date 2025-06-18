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    《花蓮》客城鐵橋褪色 玉里鎮代盼重新粉刷

    2017年仲夏寶島號蒸汽火車經過醒目的紅色鐵橋。（記者花孟璟攝）

    2017年仲夏寶島號蒸汽火車經過醒目的紅色鐵橋。（記者花孟璟攝）

    2025/06/18 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵客城鐵橋每年油菜花季及每年夏季台鐵「仲夏寶島號」CT273蒸機女王從玉里開往台東，行經客城橋都是鐵道迷最愛拍攝的地點，但多年來風吹日曬，客城橋橋身紅漆早已斑駁褪色，昨玉里鎮代會又有代表希望鎮公所向台鐵反映，希望能夠重新粉刷上色。

    鎮長：將再向台鐵表達地方心聲

    玉里客城鐵橋近年因為老舊、紅色油漆褪色，玉里鎮代表羅世泉在代表會質詢表示，玉里鎮公所在客城橋下有規劃綠色長廊，吸引攝影愛好者拍火車，但「主角」玉里虹橋現在卻是黯淡無光，從前鮮豔的橋樑已斑駁不堪很難看，過去立委傅崐萁曾跟台鐵協商要整修，包括橋梁補強與油漆粉刷，預計今年四月要完工，但台鐵後來卻說，有高壓電三點五萬伏特所以無法粉刷，要求鎮公所再向台鐵反映，同時也盼綠廊延伸到秀姑巒溪堤防，周邊環境規劃好將會是玉里觀光亮點。

    鎮長龔文俊說，玉里客城鐵橋褪色已經反映過好幾次，橋底的螺絲也都生鏽，透過傅崐萁服務處協助爭取橋梁改善，台鐵也在地方開過三次會議紀錄，鎮公所當時也有收到核定公文，將再向台鐵公司表達地方心聲，站在發展地方觀光為前提能夠盡快改善；而鐵橋下方的綠廊目前長度三百六十公尺，後續延長將與花東縱管處合作，希望打造玉里觀光新風貌。

    「玉里虹橋」當地最有名的地標之一

    二○○七年因為台東線鐵道改線，安通至東里路段截彎取直，新建的客城一號、客城二號拱橋，拱形橋身漆成紅色，在藍天及縱谷綠色田野間美不勝收，是玉里最有名的地標之一，今年台鐵公司夏季旅遊盛事「仲夏寶島號」蒸機女王CT二七三也將於下月五日首航，從玉里車站開至台東站，鐵橋就是拍蒸汽火車最著名也最美的拍照景點，今年三月起開行的「山嵐號」縱谷旬味觀光列車，行經客城鐵橋還特別放慢速度要讓遊客欣賞田園風光，也被玉里人暱稱「玉里虹橋」。

    玉里地標客城鐵橋今年油菜花季，黃花依舊，虹橋已然褪色。（記者花孟璟攝）

    玉里地標客城鐵橋今年油菜花季，黃花依舊，虹橋已然褪色。（記者花孟璟攝）

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