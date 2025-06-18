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    《宜蘭》宜蘭首辦戶外音樂節 近20組藝人登台

    宜蘭市今年暑期將結合運動、音樂及市集等3大元素，首度在運動公園舉辦戶外音樂節，7月5日、6日各有民歌及樂團之夜，連同下午街頭藝人表演，將有近20組超強陣容登台。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市今年暑期將結合運動、音樂及市集等3大元素，首度在運動公園舉辦戶外音樂節，7月5日、6日各有民歌及樂團之夜，連同下午街頭藝人表演，將有近20組超強陣容登台。（記者王峻祺攝）

    2025/06/18 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市今年暑期將結合運動、音樂及市集等三大元素，首度在宜蘭運動公園舉辦戶外音樂節，七月五日、六日各有民歌及樂團之夜，連同下午街頭藝人表演，將有近廿組超強陣容登台；現場另設置運動體驗專區，民眾不用到海邊，也能享受水、陸沙板樂趣。

    暑假將至，全台活動陸續曝光，宜蘭不僅有童玩節、羅東藝穗節，宜蘭市今年也打造星光璀璨音樂節，以「音樂節與運動能量結合」為主軸，結合音樂演出、運動體驗與市集展售等亮點，打造宜蘭夏季最具代表性的戶外音樂盛會。

    宜蘭市長陳美玲說，活動將在七月五日、六日下午二點至晚間九點，在宜運體育館前廣場登場，除了音樂活動，戶外互動體驗也是一大特色，現場設置長十五公尺、寬三公尺的運動體驗區，極限運動融合滑板與衝浪技巧，由教練現場教學，市公所也善用宜運大草坪，規劃草地飛球體驗。

    市公所表示，五日為「民歌之夜」，由葉佳修、李明德、南方二重唱、楊肅浩、潘越雲等藝人接力演出，喚起跨世代的音樂記憶，六日則是「樂團之夜」，邀請守夜人、南西肯恩、A_Root同根生、麋先生 MIXER登場，注入搖滾能量。

    市集區則有四十攤品牌與美食攤位進駐，匯聚青創商品、文創手作與在地農產等，讓民眾享受音樂與運動之餘，也能逛市集、品嚐宜蘭風味。

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