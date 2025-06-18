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    建新橋廢文資 民團搶救舊蘭陽大橋

    舊蘭陽大橋（鐵公路共構橋）遭廢止歷史建築文資身分，以因應後續治理計畫，引發公民團體不滿。（記者王峻祺攝）

    舊蘭陽大橋（鐵公路共構橋）遭廢止歷史建築文資身分，以因應後續治理計畫，引發公民團體不滿。（記者王峻祺攝）

    2025/06/18 05:30

    要求文化部不予備查 逕列暫定古蹟 縣府回應尊重裁決

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽大橋因通洪斷面不足將辦理改建，緊鄰的歷史建築舊蘭陽大橋（鐵公路共構橋）遭廢止文資身分，以因應後續治理計畫，引發公民團體不滿，呼籲民眾加入搶救行列，除發文要求文化部不予備查，廿日也將提訴願。縣政府文化局回應，尊重文化部裁決。

    考量公安 文資審議會決議公告廢止

    蘭陽大橋梁底高八．二五公尺，但計畫洪水位高九．三○公尺，計畫堤頂也高達一○．八公尺，與現況相差二．五五公尺，通洪斷面不足，若遇颱風、洪水時常面臨封橋危機，危及兩側居民及用路人生命財產安全。

    交通部公路局啟動改建計畫，但與舊橋恐有被沖毀、嚴重阻水及溢堤等危險衝突，因此向縣文化局申請廢止舊橋文資身分；文化局受理後，經宜縣文資審議會決議，考量公共安全，於上月廿一日公告廢止。

    不過，廢止有但書，要求文化局基於在地居民對舊蘭陽大橋的情感，請公路局在公共安全考量下，提出適當保存方案；但民團不接受，認為以「公共安全」為由廢止舊橋文資身分並不適當，要求文化部不予備查。

    守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮說，蘭陽大橋改建在即，舊橋隨時有被拆除疑慮，請文化部依「暫定古蹟條例及程序辦法」予以逕列暫定古蹟，宜蘭縣文資委員應全數迴避，由文化部代行審議。

    不滿以公安為由廢止 民團6/20提訴願

    縣文化局回應，若有接到文化部相關函文，會依規定在期限內答辯，並尊重文化部裁決，地方依規受理解除文資申請，並依文資法辦理現勘、文化資產價值評估及提送審議，一切過程合規合法。

    舊蘭陽大橋是蘭陽溪鐵公路共構橋墩的兩用橋，一九三四年啟用，舊公路橋二○○二年、舊鐵路橋二○○六年，分別被登錄為歷史建築。現有蘭陽大橋改建經費廿九．四億元，目前辦理綜合規劃，若舊橋文資身分廢止順利，預計今年完成設計規劃後，就能接續開工採半半施工方式，力拚二○三○年底前完工。

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