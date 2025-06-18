南化玉山國小末代畢典 5生收穫滿滿

玉山國小末代畢業典禮，5名學生都可領到10份禮物。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/18 05:30

〔記者吳俊鋒、洪瑞琴／台南報導〕不敵少子化衝擊，偏遠的南化區玉山國小，下學年起將被裁併，今晚將舉辦末代畢業典禮，地方各界不捨，全力贊助，五名應屆生都可領到十份禮物，他們抱著眾人的祝福，雖然覺得開心，卻也有點感傷。

應屆的六年級生有五位，末代畢典今天晚間舉辦，除市長、議長、區長、校長與家長會長等獎項，地方各界的紀念品更是不斷送達，鼓勵孩子們的優異表現，每人都可領到十份禮物。畢業禮物包括各式文具用品，校方還為五名學生客製化悠遊卡、印章，配上迪士尼雙層證件套，讓他們留下難忘的國小回憶。

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雙胞胎畢業生宋昀樵、宋耘仲指出，玉山國小雖然偏遠，但師長用心教導，動靜態課程都有，涵蓋領域多元、豐富。

創校迄今六十五年的玉山國小，特色教學成果卓越。校長鄭宇盛表示，南化水庫建造期間，工程相關人員及其眷屬湧至當地暫居，一度讓玉山國小學生數突破兩百人。

另外，東區勝利國小昨舉行第八十四屆畢業典禮，市長黃偉哲到場為畢業生送上溫暖祝福，同時勉勵學子在未來人生旅程中持續發光發熱、勇敢追夢。特別的是，畢業師生佩戴的胸花，是由學校志工群一針一線手工縫製的貓頭鷹。

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