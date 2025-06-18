玉井聯合活動中心 民代爭設公托

2025/06/18 05:30

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕為滿足山區幼兒照顧的迫切需求，民進黨立委郭國文爭取在玉井新建的聯合活動中心上增加公共托育設施，昨天邀集中央與地方等各單位會勘，衛生福利部允諾提供一千五百萬元補助建置，加速相關工程的推展。

山區托育資源少 加速人口外流

郭國文昨偕同立委林俊憲服務團隊，先視察玉井、玉田聯合活動中心預定地，並了解相關規劃進度，衛福部與市府社會、民政等局處，以及在地里長等都出席。衛福部社會及家庭署當場承諾以一千五百萬元協助推動建置托嬰中心。

請繼續往下閱讀...

郭國文強調，市府資源有限，將與林俊憲聯手向中央爭取經費，希望能夠翻倍達到最高的三千萬元補助，減輕地方負擔，儘早施工，促進山區發展。

他說，玉井、楠西、左鎮、南化等四區未滿七歲幼兒約八百名，其中三歲以下逾三百人，卻沒有相對應的托育資源，間接加速山區人口外流，希望複製爭取善化蓮潭里複合公托的成功經驗，在玉井新建的活動中心增設公托，補上山區公託不足的缺口。

玉井里與玉田里各有活動中心，但建築已經老舊，且空間都僅約廿坪，相當狹窄，不敷使用，區公所向市府爭取經費，興建全新的聯合活動中心。聯合活動中心預定地規劃在公所對面，位於鬧區，據了解，包含拆除與施工，經費初估超過五千萬元，郭國文表示，「楠西地震」後，山區需要更多社會資源挹注，面對南科外溢效應，藉由公共設施的完善建置，有助於年輕人口移入，讓城鄉發展更趨平衡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法