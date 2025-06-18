台南總舖師四季辦桌 必比登名廚無菜單饗宴

台南總舖師四季辦桌夏季場，邀請東香台菜主廚蔡瑞成（右）、筑馨居主廚周榮棠（左）聯手，席開百桌，打造以濱海物產為核心的無菜單饗宴，重現「紅桌文化」經典風華。（記者王姝琇攝）

2025/06/18 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南總舖師四季辦桌夏季場，七月十三日在四草大眾廟前埕登場，邀請連續三年榮獲米其林必比登推介的東香台菜主廚蔡瑞成、筑馨居主廚周榮棠，聯手席開一百桌，打造以濱海物產為核心的無菜單千人盛宴，重現台南「紅桌文化」的經典風華。

7/13席開百桌 濱海物產為食材

台南總舖師四季辦桌夏季場昨天舉辦宣傳記者會。市長黃偉哲表示，宴席以台南濱海地區包含台江與倒風內海的代表物產為創作基礎，融合北門白蝦、七股虱目魚、安南紅蔥頭與小西瓜、西港芝麻、井仔腳二層鹽、學甲台灣鯛等在地食材，並巧妙運用如西瓜綿、茶葉、芒果等具台南特色的味覺元素，打造「台南味」無菜單料理桌席。

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蘊含文化記憶 重現「紅桌」文化

來自辦桌世家的「大頭師」蔡瑞成，是台灣目前唯一獲米其林必比登推介且親自辦桌的總鋪師，擅長重現傳統台菜中最繁複的「起家菜」手藝；「勇伯」周榮棠精通運用節令食材與創新酒家菜技法，呈現料理的深度與創意，吸引老饕慕名前來。

兩人聯手推出十道無菜單料理桌席，將打造一場蘊含文化記憶的百桌千人盛宴，重現台南紅圓桌文化。

觀旅局長林國華表示，不僅是味覺盛宴，更融合廟埕文化、生態美景及精采表演，以台灣廟會常見表演為靈感，將布袋戲進化為大型木偶舞台，還有以唸歌演繹辦桌料理的食材淵源、料理工序與人生情感，打造與眾不同的五感體驗饗宴。

結合台灣好行 店家祭優惠

活動還結合台灣好行及消費店家優惠，邀遊客感受在廟埕享用美食與美景，也規劃台南夏日遊程，建議從台南火車站搭台灣好行九八府城台江線，暢遊林百貨、赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋等景點，一路抵達四草大眾廟參加辦桌。另推薦台南濱海線，走訪北門井仔腳鹽田、將軍生命之樹、七股鹽山、漁光島等美景。

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