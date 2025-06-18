盛夏瘋芒 台南國際芒果節6/21開幕

今年芒果減產，行情看俏。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/18 05:30

走馬瀨農場新主題館迎賓 板橋、台中快閃展售 系列活動至7月13日

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南國際芒果節將於六月廿一日於走馬瀨農場開幕，市長黃偉哲昨偕同農糧署南區分署長賴明陽與各農會人員為活動宣傳，現場展示豐富芒果產品，邀大家相揪來台南「瘋芒之旅」。

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今年以「盛夏瘋芒」為主題，系列活動從六月廿一日至七月十三日。農業局長李芳林表示，今年最大亮點是位於走馬瀨農場全新規劃的芒果主題館，包括芒果冰店造型的網美打卡牆，真人版「芒果大富翁」，民眾可一邊闖關一邊學習芒果知識，充滿互動趣味；另一亮點「夏戀綠寶石2.0 DIY」，廿一日邀請百位民眾使用金煌芒果DIY製作芒果青。

產量約往年3成 每斤百元以上

黃偉哲說，透過一年一度芒果節打響台南芒果品牌名號，讓大眾了解芒果背後果農的故事，更重要的是打開多元銷售通路，提升果農收益，除在國內各大超市上架，更打開東北亞、東南亞以及歐洲市場。

南化區農會總幹事溫進恭表示，今年芒果產量約為往年三成左右，每斤百元以上，賣相好品質優等級，更有每斤二○○元以上行情。

小旅行玩一夏 各產區一日遊程

芒果節除六月廿一、廿二日在走馬瀨農場的「盛夏瘋芒」主場活動，六月廿八日「芒著開趴」料理賽，在楠西玫瑰綠柏園登場、七月六日「芒果Baking甜蜜滋味嘉年華」在左鎮驛站、七月十一日「今夏好芒 快閃上場」在板橋大遠百、七月十二與十三日「芒果的甜藏在淺山的夏天—淺山地區芒果節」，在噍吧哖事件紀念園區、七月廿五日「掀開甜蜜的紅寶盒」快閃活動在台中大遠百。另有「芒著玩一夏」小旅行，以一日遊套裝行程走訪楠西、玉井、南化、官田、左鎮、大內等不同芒果產區旅遊路線。

9星級飯店 芒果創意餐好滋味

此外，今年台南有九家星級飯店大廚展現芒果餐的美味與創意，包括台南大飯店、安平雅樂軒酒店、老爺行旅、富信大飯店、晶英酒店、維悅酒店、遠東香格里拉、台糖長榮酒店、禧榕軒大飯店，詳詢「台南國際芒果節」FB粉絲專頁。

台南國際芒果節將於週末開幕，昨宣傳活動，邀大家來台南「瘋芒之旅」。（記者洪瑞琴攝）

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