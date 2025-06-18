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    嘉義縣治特區車位少 地方爭取停車場

    嘉義縣議員黃榮利說，縣治特區一帶夜晚路邊停車位一位難求。（黃榮利提供）

    嘉義縣議員黃榮利說，縣治特區一帶夜晚路邊停車位一位難求。（黃榮利提供）

    2025/06/18 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣縣治特區因產業發展、新興建案及商家進駐等因素，民眾反映停車位不足，縣議員黃榮利日前總質詢時，建議縣府因應未來縣治特區發展需求，應在公共停車場用地興建立體停車場，讓民眾更方便停車。縣府建設處長郭良江回應說，將朝爭取中央經費興建立體停車場方向進行評估規劃。

    黃榮利說，民眾反映，指縣治特區祥和二路東段、太保三路、縣府二街等路段，入夜後路邊停車格一位難求。太保三路與縣府三街之間的嘉保段一三○地號屬於公共停車場用地，目前為空地，並未充分利用，建議縣府在該處規劃興建立體停車場，紓解當地停車需求，且立體停車場可運用室內空間興建辦公室，規劃做為祥和社區集會所，提供社區居民使用。

    黃榮利也指出，縣治特區人行道的行道樹竄根嚴重，多處有高低差、裂縫，衍生通行安全疑慮，而臘腸樹不僅生長過高，大型果實掉落砸到車輛，不僅造成車損，還可能造成民眾受傷，呼籲縣府妥善處理行道樹問題。

    縣府建設處長郭良江表示，將朝爭取中央經費興建立體停車場方向進行評估規劃；行道樹竄根問題，已陸續投入經費改善，臘腸樹部分，則請嘉義大學專家協助抑制果實生長。民政處長楊健人說，將與建設處討論在立體停車場納入設置祥和社區集會所的可行性。

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