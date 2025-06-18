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    一期稻作創新高價 雲林農會籲勿搶割

    雲林一期稻作進入收割期，今年穀價創一期作歷史新高，且收成也比往年好。（記者黃淑莉攝）

    雲林一期稻作進入收割期，今年穀價創一期作歷史新高，且收成也比往年好。（記者黃淑莉攝）

    2025/06/18 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林今年一期稻作進入收割期，每分地收成較去年增加一成左右，價格更創一期作歷史新高，西螺鎮農會昨日開盤，濕度廿八度每台斤十一．五元，廿六．九度以下十一．七元。農糧署中區分署及西螺農會提醒，近日受鋒面影響降雨，農民不要青割或搶割，濕度卅二度以上農會不收購，收益減少。

    農糧署統計，雲林今年一期稻作種植面積二萬四三○○多公頃，受二、三月低溫秧苗生長有延緩，造成收割期較往年延後約十多天，各鄉鎮本週陸續進入收穫旺季。

    西螺農會主任廖宗義指出，往年一期作開盤每台斤大約在十元左右，今年超過十一元，卅至卅．九度十一．三元，每減一度增加○．一元，廿六．九度以下為十一．七元，創下農會稻穀收購以來一期作新高紀錄，推測穀價高的原因為公糧收購價格調漲及數量增加有關。務農數十年的農民也開心說，第一次碰上一期作價格這麼高。

    廖宗義表示，今年一期作價格創新高外，因氣候不錯產量也有增加，以目前收成狀況來看，每分地增加約一至二成左右，產量增加預期後續穀價應該會持平。

    氣象預報受鋒面影響降雨機率高，農糧署中區分署指出，已輔導各公糧業者建立協力烘乾調運機制，若有烘乾不及情形也會立即啟動濕穀調運作業，必要時也會協助調度收割機協助收割，籲請農民不要青割或搶割，這類稻穀品質不佳，價格與收益偏低。

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