補強雲林石牛溪防汛 善功橋改建動土

跨越石牛溪的斗南善功橋。（記者黃淑莉攝）

2025/06/18 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕跨越石牛溪的斗南善功橋因橋梁高程不符治理計畫，落墩數阻礙通水斷面，成為防汛缺口，雲林縣府獲水利署挹注一．一億元及自籌四千多萬元，合計一．五億元辦理改建，新橋工程昨日動土，預計明年九月完工。水利署第五河川分署秘書孔祥嘉指出，善功橋改建是石牛溪治理最後一哩路，完工後可改善地方淹水問題。

石牛溪治理最後一哩路 明年九月完工

石牛溪、大湖口溪是雲林重要河川，水利署分別斥資近十二億元、廿四．三億元整治，在二○二三年底完工，善功橋跨越石牛溪，是斗南、斗六往來重要橋梁之一，一九九二年由嘉邑行善團興建。

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雲林縣交通工務局長汪令堯表示，善功橋橋齡老舊，梁底高程不符治理計畫，加上落墩數太多阻礙通水斷面，且橋面比治理後的石牛溪堤頂低約兩公尺，遇大雨溪水暴漲恐成防汛缺口，造成鄰近社區及田地淹水，汛期若遇大雨、颱風警報，縣府必須採取預防性封橋，並在橋的周邊放置防汛用大型太空包，水位高時擋水。

雲林縣長張麗善說，為提升防洪量能，解決地方淹水之苦，縣府向中央提報改建計畫並爭取經費，獲核定一．五億元，其中水利署補助一．一億元、縣府自籌四千多萬元。

施工期間封橋 駕駛須提早改道

孔祥嘉指出，河川支流橋梁保護標準為廿五年，善功橋橋齡已經卅三年，石牛溪完成整治並不擔心堤防破堤，但因善功橋面比堤頂短少兩公尺，加上常有短延時強降雨，擔心溪水從善功橋缺口溢流，因此在周邊擺放大型太空包應急，縣府爭取改建，水利署全力配合並且補助一．一億元，完工以後可以降低許多防洪風險，不過因施工期跨越今年、明年兩個防汛期，要請縣府特別注意。

汪令堯指出，新建善功橋為單跨造型鋼拱橋，沒有橋墩，主橋八十公尺長，橋寬為八公尺，兩側引道分別為一二一公尺及七十九公尺，新橋比舊橋提高三．一公尺，另考量工期能早日完成，施工期間善功橋封閉，請民眾提早改道，繞道替代道路約增加五分鐘車程。

新橋3D模擬圖）。（雲林縣府提供

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