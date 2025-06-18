竹市府官員、綠營議員 為罷免紙板互嗆

2025/06/18 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會昨天火藥味十足，民進黨團將同意罷免高虹安的「手紙板」放在代理市長邱臣遠桌前，工務處長陳明錚把紙板收起來，被議員曾資程上前拍桌喝斥；中場休息時間，民政處長施淑婷又上前收紙板，遭議員痛批議事堂內任意碰黨團財產，雙方激烈口角，施淑婷嗆民進黨議員是流氓，綠營議員指施是小偷強盜，雙方你來我往。

議員施乃如昨質詢時，將同意罷免高虹安的手紙板放在邱臣遠桌前，幾分鐘後，邱臣遠旁的陳明錚將紙板收起來放地上，此時曾資程大聲喝斥，並拍桌質疑陳明錚為何將議員的紙板收起來，是藐視議員質詢權。

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中場休息時，施淑婷走向邱臣遠的座位欲收走紙板，雙方爆發激烈口角，民進黨議員喝斥施淑婷為何動議員的財產，且未經議員同意就動手，施淑婷稱是想收起來還給黨團，邊走邊罵民進黨議員是流氓。

民進黨議員反擊施淑婷才是小偷強盜，未經議員同意就拿議員財產，強調是在議事堂內，不是市府，市府官員應尊重議員質詢權利。

議員鄭美娟請議長許修睿針對黨團手紙板被拿走一事，要求施淑婷道歉，但施淑婷僅答詢堅不道歉，鄭美娟批她是史上最荒唐的市府官員，是藐視議會、不尊重議員，呼籲市民票投同意，罷免高虹安。

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