《路面仍坑洞》竹市自由車場月底驗收 議員質疑市府騙很大

新竹市議會民進黨團批改善工程是越改越爛，市府只會騙騙騙。（記者洪美秀攝）

2025/06/18 05:30

市府稱工程完成99％ 議員：鋪面有裂縫如何試騎

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府獲中央經費補助，斥資一．一八億進行自由車場改善工程，原欲做為五月世壯運自由車比賽場地，因工程延宕，無法在四月底完工驗收，趕不上世壯運賽事，讓賽事移到台中市。市議會民進黨團昨痛批市府施政無能，工程一拖再拖，騙很大。

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批車道抖動比改善前更嚴重

議員劉彥伶說，前市府好不容易爭取中央經費進行自由車場改善工程，結果高虹安上任後，該做的地錨水保工程被變更設計刪掉，原承諾四月完工驗收，也因漏水及鋪面坑洞多處破損而跳票，二月請世壯運裁判長試騎時，更造成裁判長摔車，改善後的鋪面抖動情況更嚴重，比未改善前更糟。

市府原承諾請廠商重新鋪車道，結果世壯運賽事移到台中市辦完了，竹市自由車場改善工程還是一樣坑坑洞洞，市府宣稱完成九十九％，六月底要驗收及辦試騎，但真實情況是鋪面依舊有坑洞及裂縫，如何驗收及試騎？質疑市府一路騙很大。

工務處：逾期完工依契約罰款

市府工務處表示，竹市自由車場實際工程進度為九十九％，目前修正中的曲面賽道屬缺失改善，因廠商已逾期完工，除了持續監督施工進度及施工品質，有關逾期完工部分，將依契約規定罰款。

議員曾資程也說，自由車場是中央補助經費推動的重要建設項目，原希望提供自由車選手一座標準的比賽訓練場地，卻因市府監督不當，導致工程進度嚴重延宕、施工品質堪憂，形同浪費中央資源。

民進黨團要求市府確實完成自由車場改善工程驗收，且場地要能比賽與練習使用。如果無法驗收，應解約停工結算，並依規究責廠商及相關失職人員，不論有無完成驗收，請市府啟動二五○鋁合金賽道的規劃與施作工程，以利自由車場永續使用。

自由車場改善現況，車道鋪面仍有裂縫。（民進黨團提供）

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