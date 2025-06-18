為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    出磺坑客家文學花園 將建污水廠

    2025/06/18 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府獲客家委員會補助，於公館鄉出磺坑闢建客家文學花園，縣府另透過促參打造觀光遊憩園區，為維護客家文學花園基地生態，縣府斥資約兩千萬元建置污水處理廠，設計監造案決標，預計明年底可完成。

    客家文學花園景觀工程獲客委會分期分區補助辦理建置，前兩期近一．五億元，第三期二．九億元，規劃打造為具客家文化特色自然花園。另，縣府與民間「出磺坑開發股份有限公司」簽訂出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案，由民間機構投入六．七億元，建設特色Villa、會館、文化市集及旅客服務中心等，每年節省公部門上千萬元的園區維護管理經費，預計增加三百多萬元的土地租金及權利金收入。

    因旅館等園區設施將相應產生民生污水，縣府依據該區域核定的開發許可承諾書，將設置污水處理廠，縣府文化觀光局表示，設計監造案已決標，詳細規劃將待九月份完成，預計明年底可完成。

    縣府指出，建置中的客家文學花園第三期計畫以「客家民族生活植栽」為構想，儘量保留現地喬木、灌木，並將原有暗溝改為生態河流設置景觀排水系統，於沿岸栽種水生植栽，並呈現國寶級作家李喬所著《寒夜三部曲》等作品中的植物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播