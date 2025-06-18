出磺坑客家文學花園 將建污水廠

2025/06/18 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府獲客家委員會補助，於公館鄉出磺坑闢建客家文學花園，縣府另透過促參打造觀光遊憩園區，為維護客家文學花園基地生態，縣府斥資約兩千萬元建置污水處理廠，設計監造案決標，預計明年底可完成。

客家文學花園景觀工程獲客委會分期分區補助辦理建置，前兩期近一．五億元，第三期二．九億元，規劃打造為具客家文化特色自然花園。另，縣府與民間「出磺坑開發股份有限公司」簽訂出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案，由民間機構投入六．七億元，建設特色Villa、會館、文化市集及旅客服務中心等，每年節省公部門上千萬元的園區維護管理經費，預計增加三百多萬元的土地租金及權利金收入。

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因旅館等園區設施將相應產生民生污水，縣府依據該區域核定的開發許可承諾書，將設置污水處理廠，縣府文化觀光局表示，設計監造案已決標，詳細規劃將待九月份完成，預計明年底可完成。

縣府指出，建置中的客家文學花園第三期計畫以「客家民族生活植栽」為構想，儘量保留現地喬木、灌木，並將原有暗溝改為生態河流設置景觀排水系統，於沿岸栽種水生植栽，並呈現國寶級作家李喬所著《寒夜三部曲》等作品中的植物。

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