為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園平鎮南區青年活動中心 可望9月簽約

    2025/06/18 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕位於平鎮區延平路一段的南區青年活動中心使用近廿年，今年三月底結束營運後，找不到廠商接手、大門緊閉，民眾紛紛向民代反映無法使用。市府社會局表示，四至五月進行第三度招標後，有兩家符合資格廠商投標，預計九月簽約。

    南區青年活動中心於二○○五年起由市府委託救國團營運，十年合約於去年底到期，新勢里長李金興表示，許多退休族群以往會到該中心上課，現在結束營運，市民需求無法被照顧到，盼市府儘快找到新的營運團隊。

    社會局兒童及少年福利科長陳資穎表示，歷經二次流標，今年四月已進行三次招商，有兩家廠商提出申請，均符合資格，經評審後若確定廠商，將依據委託營運契約及廠商投資計畫執行辦理，評估後續整修時間約半年，開放時間仍依廠商規劃為主。

    議員黃敬平說，南區青年活動中心用途既已轉向體育活動、青少年服務等功能，主管機關應盡速由社會局調整為體育局或青年局，活化利用場館，都發局也可提供相關變更意見，重新分配管理責任。

    陳資穎回應，中心目前除一樓平面停車場由交通局管理，其餘地下停車場、健身房、游泳池及教室均暫時停用，未來將重新定位，主要服務對象為兒童及青少年族群，新的營運契約期間含場館整修時間共廿年，待確定承接廠商後，會評估與青年局、體育局合作管理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播