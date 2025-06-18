桃園平鎮南區青年活動中心 可望9月簽約

2025/06/18 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕位於平鎮區延平路一段的南區青年活動中心使用近廿年，今年三月底結束營運後，找不到廠商接手、大門緊閉，民眾紛紛向民代反映無法使用。市府社會局表示，四至五月進行第三度招標後，有兩家符合資格廠商投標，預計九月簽約。

南區青年活動中心於二○○五年起由市府委託救國團營運，十年合約於去年底到期，新勢里長李金興表示，許多退休族群以往會到該中心上課，現在結束營運，市民需求無法被照顧到，盼市府儘快找到新的營運團隊。

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社會局兒童及少年福利科長陳資穎表示，歷經二次流標，今年四月已進行三次招商，有兩家廠商提出申請，均符合資格，經評審後若確定廠商，將依據委託營運契約及廠商投資計畫執行辦理，評估後續整修時間約半年，開放時間仍依廠商規劃為主。

議員黃敬平說，南區青年活動中心用途既已轉向體育活動、青少年服務等功能，主管機關應盡速由社會局調整為體育局或青年局，活化利用場館，都發局也可提供相關變更意見，重新分配管理責任。

陳資穎回應，中心目前除一樓平面停車場由交通局管理，其餘地下停車場、健身房、游泳池及教室均暫時停用，未來將重新定位，主要服務對象為兒童及青少年族群，新的營運契約期間含場館整修時間共廿年，待確定承接廠商後，會評估與青年局、體育局合作管理。

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