桃119線往東眼山搶通 邊坡暫掛防水布

往東眼山桃119線道入口處發生坍方、路樹傾倒，已搶通。（養工處提供）

2025/06/18 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕通往復興區東眼山國家森林遊樂區的桃119線道，因山區連日降雨，入口處邊坡昨天清晨發生土石崩塌、道路中斷，市府養護工程處獲報會同相關單位搶修，上午九點廿二分單線搶通、晚間九點開放雙向通車，短期會在邊坡掛設防水布防止持續沖刷，長期方案進行邊坡改善，呼籲前往東眼山遊客經過該路段請儘速通行。

養工處主任秘書姜志男表示，養工處昨清晨六點四十六分接獲當地澤仁里長陽國禎通報，立即派工前往，勘查發現邊坡坍方導致大樹傾倒，還有一支中華電信電桿斷桿，滑動面積約八四○平方公尺，經緊急進行交維及清理作業，於上午九點廿二分單線搶通通行，後續清整剩餘土石及整修斷桿，並於晚間九點前恢復雙向通行。

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姜志男指出，養工處對復興區道路邊坡均進行控管並有相對應廠商可應急處理，同時有邊坡巡勘機制，以一季一次定期巡勘為頻率，若時雨量達六十毫米或以上時會啟動再次巡勘，並納入量化評估系統，透過標準化分級方式判定潛勢風險，作為天然災害發生後修繕工程的依據，另針對山區九十一處邊坡進行定性定量分級造冊列管。目前桃一一九線六．一五公里處已安裝影像監測、三公里處設有道路沉陷觀測點，將持續對邊坡加強監控、強化山區道路安全。

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