貫穿航空城 桃園大園航青路啟用

大園區航青路已完工。（市府提供）

2025/06/18 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕市府闢建大園區四．七公里長「航青路」，昨天通車啟用，成為強化桃園航空城西側南北向道路的重要建設，除貫穿多元區域，也鄰接產專區、乙種工業區、商業區、住宅區，還會連接玫瑰溪畔公園、青峰公園與十處開放綠地，優化區域交通與整體都市發展。

市長張善政主持「桃園航空城計畫：航青路通車典禮」，他說，航青路是串聯大園市區、青埔特區的主要幹道，可整合公共運輸動線；航青路全長約四．七公里、路寬約五十公尺，是沿著桃園機場捷運A15大園站、A16橫山站到A17領航站的機捷橋下兩側的新闢道路，其間新建航青一橋、航青二橋等橋梁。

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航空城工程處指出，航青路除南北貫穿多元區域，還鄰接產專區、乙種工業區、商業區、住宅區，並串聯多處公園、綠地，以今年底可開放的玫瑰溪畔公園為例，面積○．六四公頃，於航空城徵收區內移植既有喬木七十七株、原地保留樹木一株，並鋪設透水鋪面，搭配地下四十九座雨水貯集系統，可蓄水約一千噸，具保水、防洪、澆灌等功能。

另，航青路除了道路主體工程，還設置綠植帶、人行道、自行車專用道，並搭配排水工程、污水管線、共同管道、智能路燈等設施，功能完善。

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