高屏同步 高捷延伸屏東將一車到底

2025/06/18 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕高雄捷運延伸到屏東一案，屏南的新園、林邊線在經過研議後，縣長周春米決定與高雄同步，採取一車到底重運量，屏東段則採高架化，希望在財政可以負擔下完成，財務規劃已送交審查，正朝一車到底不換車努力。

採重運量 屏東段將高架化

高雄捷運延伸到屏東計畫，由於考量到地方財政負擔問題，屏東縣政府原本計畫屏東段採取高架輕運量來節省財政負擔，但如此就無法高雄重運量一車到底，必須在林園站換車，對民眾搭車相當不便，縣議員洪明江昨於縣議會質詢，希望縣長同意與高雄市合作，朝一車到底方向進行。

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縣長周春米表示，紅線高雄的最後一站是採高架，所以屏東也是高架，其成本與地下化成本有很大差異，所以就有很大的空間採重運量，財務效益評估已送交尚未通過，地方財政負擔是有一些問題，盼能兼顧地方利益帶動地方發展。

縣府說明，高雄捷運紅線延伸屏東新園，連接東港大鵬灣再和林邊火車站連接，能帶動大鵬灣的觀光，而且與林邊火車站連接後，捷運與台鐵連接，也能帶動人潮，使屏東有重運量的需求，縣長在考量未來的發展後，決定與高雄同步一車到底方向努力。

至於捷運橘線的大寮屏東線或大寮萬丹潮州線，在屏東科學園區設立後，交通有一定的需求，正修正進行可行性研究。

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