打造亞灣區智慧社宅 預計2031年完工

高雄市副市長林欽榮（左）、亞灣智能董事長郭君傑（右）宣布啟動亞灣區5G AIoT智慧社宅。（記者葛祐豪攝）

2025/06/18 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被譽為「高雄信義計畫區」的亞洲新灣區，新屋房價已衝上五字頭，未來將出現5G AIoT智慧社宅！透過公辦都更方式，亞灣智能公司將興建四棟智慧型住宅，市府可分回兩棟六五八戶，全數作為社宅，預計二○三一年完工。

市府分得2棟658戶

高雄亞灣第二期智慧社宅採公辦都更方式，今年三月由國揚集團子公司威力國際開發與藏美集團藏裕營造合組的亞灣智能公司獲選，昨天由副市長林欽榮與亞灣智能董事長郭君傑簽約，宣布正式啟動。

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亞灣智能公司將投資約一一○億元，興建兩棟智慧型社宅及兩棟集合住宅，以「5G AIoT智慧住宅」、「城市中的公園」為概念設計，其中，兩棟智慧型社宅共六五八戶由市府分回，與預計二○二七年完工、由市府自建的亞灣第一期六三戶社宅基地相鄰，總計共提供一二九二戶社會住宅，成為高雄市精華區最重要的全齡智慧宜居聚落。

將設置AI醫療室等

林欽榮表示，本案基地緊鄰亞灣5G AIoT創新園區，不僅是高雄數位科技產業聚落，也是金管會今年四月宣布推動「亞洲資產管理中心」的高雄專區基地，鄰近輕軌軟體園區站，生活機能完善。

亞灣5G AIoT智慧社宅有別以往的社宅，將設置AI醫療室、AI會議中心、智能無人商店、共享AI創業孵化空間、智能無師教室、5G AIoT智能願景資料館等。

都發局長吳文彥強調，該基地是繼特貿三都更案後，再度釋出位於亞洲新灣區的市有土地進行公辦都更，基地面積約一．四公頃，位於復興三路與啟聖街口，全案採低建蔽設計，留設約一公頃的大面積開放空間，打造「城市中的公園」。

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