大樹和山光電場違規 陳其邁要求停工

大樹區和山光電場開發案，遭疑有土石流隱憂。（柯志恩提供）

2025/06/18 05:30

若安全及施工計畫未符規定 不排除要求能源署撤銷營運許可

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大樹區和山光電場開發案，遭疑有土石流隱憂，市長陳其邁昨受訪時震怒，強調本案違規情節嚴重，除要求停工改善，若安全及相關施工計畫未符合規定，會要求能源署撤銷營運許可、終止計畫。

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水利局︰對廠商督導14次已開罰6次

上週熱帶低壓過境，大樹區多處道路發生豪雨，整片山頭幾乎被剷平的和山里光電案場，也因暴雨帶來滾滾泥流，排水溝、滯洪池滿是泥巴，當地居民擔心，下次大雨土石流會不會直接淹進家門口。

國民黨立委柯志恩前天現勘，廠商強調一切依中央核定的計畫開發；高市水利局指出，本案對廠商督導十四次，其中有六次發現廠商未照原定的水保計畫施工而開罰。

經部能源署︰30塊土地不在核准範圍

經濟部能源署強調，廠商的開發區域裡，有四．七三公頃、卅塊土地不在中央核定的核准範圍內，針對廠商過度開發，能源署也已開罰，若廠商再不按規矩施工，可連續開罰，最重可不發給電業籌設許可。

陳其邁表示，此案由經濟部能源署核發籌備許可及施工許可，內政部核發土地變更特定區使用，是早期舊案，適用舊法規「兩公頃以上不需要環評」，但開發鋪設面積高達十七公頃，當時籌設的許可與安全標準，應再重新檢討，市府將去函能源署，重新檢視籌設許可及計畫書，不應該面積過大。

陳其邁說，今年五月水保稽查，就發現和山光電場多次違反水保規定，勒令停工；經發局也主動測量面積與施工計畫，結果發現多處不符合，違規情節嚴重，除要求停工，務必要進行改善，若安全及相關施工規劃不符，市府會要求能源署撤銷營運許可、終止計畫，絕對以大樹居民安全為最高考量。

陳其邁也請副市長林欽榮組成專案小組，徹查施工狀況及水保計畫，是否符合最高安全標準，以確保下游居民安全為最高考量。

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