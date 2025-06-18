《新北》20企業明徵才 釋出800個職缺

2025/06/18 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府就業服務處將於六月十九日上午十點至下午二點在中和市民活動中心徵才，廿家企業釋出八百個工作機會，並提供「履歷健診」。此外，離開職場的婦女、年滿四十五歲退休或五十五歲以上離職者，重回職場可領取就業獎勵金，符合條件最高領取三萬元。

婦女再就業獎勵金 最高可領3萬

就服處表示，本次徵才有南亞塑膠、中國探針、全球傳動、誠邦食品、築間餐飲、台灣壽司郎、化石先生、永和愛買、鴻禧旅行社等企業，提供工程技術、作業員、門市人員、儲備幹部到餐飲服務等職缺，現場提供「履歷健診」，由職涯顧問協助優化履歷。

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就服處指出，現場設有「就業獎勵諮詢專區」，從家庭離開職場的女性提供「婦女再就業獎勵金」，最高可領取三萬元；年滿四十五歲退休或五十五歲以上離職，重新就業滿三個月者，也享「五五plus就業獎勵」，若透過就服機構媒合成功，全職工作滿九十天可領三萬元，部分工時也有一萬五千元，每人最多領兩次。

另外，六月十八日在新莊區公所、六月廿日在五股勞工活動中心、七月九日在板橋區公所、七月十一日在永安市民活動中心與七月十七日在三重綜合體育館，皆舉辦徵才活動，詳情上「新北市人力網」查詢。

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