板橋後埔國小旁光明街 將推行人優先區

板橋區後埔國小和忠孝國中周邊街廓將推動行人友善區。（記者賴筱桐攝）

2025/06/18 05:30

〔記者賴筱桐、陳奕劭／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁上個月發生四死十一傷重大車禍，行人安全引發關注，市府將在板橋區後埔國小旁的光明街規劃行人優先區，速限降至時速廿公里，並設置減速設施，違規超速者將開罰，預計九月底前公告實施。

速限20公里 9月底前實施

交通局專門委員林昭賢表示，北大國小周邊已增設視覺化減速標線、更新通學區標誌，並降低行車速限至時速卅公里，優化交通號誌與放大禁止進入告示牌，將在國成街設置實體減速丘，學校側人行道部分路段增設欄杆，預計八月底前完工。

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林昭賢指出，市府選定板橋區後埔國小旁的光明街（重慶路─實踐路）規劃行人優先區，行車速限為時速二十公里，將增設減速平台或減速墊，全時段管制通學巷，禁止鳴按喇叭，並設置科技執法或請警察加強取締違規。

實踐路等推行人友善區

此外，忠孝國中與後埔國小周邊包括板橋區實踐路、忠孝路、成都街等街廓推動行人友善區，設置標線型或實體人行道，局部路段實施騎樓整平與機車退出騎樓，增設提醒標誌，六月初已舉辦地方說明會，預計九月底前公告實施。

三峽車禍 重傷女學生仍在加護病房

市立土城醫院說明，三峽重大車禍案的傷者三峽國中十二歲李姓學生與十四歲廖姓女學生，五月廿三日轉入普通病房觀察，病況穩定已於近日出院，另十二歲張姓女學生因腦部撞擊傷勢嚴重，仍在加護病房治療，由院長黃璟隆組成醫療小組每天會診。

針對台北市一輛電動公車爆炸起火，引發安全疑慮，新北市長侯友宜要求全面稽查轄內五十六輛同型號的電動公車，檢視電池使用年限、保養維修紀錄及異常通報紀錄等，並檢視各充電站設施安全配置與消防應變措施，如果車輛設備異常，應採取預防性停駛。

板橋區後埔國小旁的光明街規劃行人優先區，行經車輛速限降至時速20公里。 （記者賴筱桐攝）

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