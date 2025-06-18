《新北》逾2萬名鄰長 明年納團體意外險

2025/06/18 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市有一○三二名里長、二萬二三八一名鄰長，市議員劉美芳、邱烽堯、王威元、林國春質詢表示，六都唯有新北、高雄市沒替鄰長保險，里基層工作費和餐點費也應調升。市長侯友宜回應，明年起市府以約二七○○萬元預算，為鄰長投保一千二百元團體意外險，里基層工作經費級距調整，以「里人口數四千人，每年六十萬元」為基礎，每三千人為一級距增加五萬元，預計有四二九里受惠。

劉美芳等人指出，新北市有七十二％的鄰長為六十一歲以上長輩，協助里長處理服務案，六都僅新北、高雄沒有鄰長保險，希望市府辦理。

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此外，物價飛漲，用於補助里民活動的里基層工作費目前依照里人口數一萬人、每年六十萬元為門檻，每三千人為一級距增加五萬元，餐點費每人每次僅一百元，也不符合市價，應該調漲。

里基層經費級距將調整

民政局長林耀長指出，明年起為鄰長辦理團保，每人投保一千二百元，提供意外死亡或失能給付、意外醫療住院給付、傷害醫療給付等，總預算約二千七百萬元。

至於餐點費，侯友宜說，明年起里鄰活動、義工餐點費及里守望相助隊隊員夜點費，每人每次上限由一百元修正為一二○元；里基層工作費用以級距調整，改為里人口數四千人、每年六十萬元為基礎，每多三千人為一個級距增加五萬元，最高至五十萬元，調整後各里工作經費為六十萬至一一○萬元，預計四二九里受惠，市府支出二七二五萬元預算。

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