為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《新北》逾2萬名鄰長 明年納團體意外險

    2025/06/18 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市有一○三二名里長、二萬二三八一名鄰長，市議員劉美芳、邱烽堯、王威元、林國春質詢表示，六都唯有新北、高雄市沒替鄰長保險，里基層工作費和餐點費也應調升。市長侯友宜回應，明年起市府以約二七○○萬元預算，為鄰長投保一千二百元團體意外險，里基層工作經費級距調整，以「里人口數四千人，每年六十萬元」為基礎，每三千人為一級距增加五萬元，預計有四二九里受惠。

    劉美芳等人指出，新北市有七十二％的鄰長為六十一歲以上長輩，協助里長處理服務案，六都僅新北、高雄沒有鄰長保險，希望市府辦理。

    此外，物價飛漲，用於補助里民活動的里基層工作費目前依照里人口數一萬人、每年六十萬元為門檻，每三千人為一級距增加五萬元，餐點費每人每次僅一百元，也不符合市價，應該調漲。

    里基層經費級距將調整

    民政局長林耀長指出，明年起為鄰長辦理團保，每人投保一千二百元，提供意外死亡或失能給付、意外醫療住院給付、傷害醫療給付等，總預算約二千七百萬元。

    至於餐點費，侯友宜說，明年起里鄰活動、義工餐點費及里守望相助隊隊員夜點費，每人每次上限由一百元修正為一二○元；里基層工作費用以級距調整，改為里人口數四千人、每年六十萬元為基礎，每多三千人為一個級距增加五萬元，最高至五十萬元，調整後各里工作經費為六十萬至一一○萬元，預計四二九里受惠，市府支出二七二五萬元預算。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播