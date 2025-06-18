《新北》敬老卡使用率低 議員建議擴大範圍

新北市敬老卡制度，明年預算編列時將重新檢討與擴大適用範圍。 （記者羅國嘉攝）

2025/06/18 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市六十五歲以上長者今年預估將突破七十八萬人，國民黨市議員江怡臻與陳家琪昨日質詢指出，市府發行敬老卡提供長輩每月四八○點的補助，但是實際使用率不到四成，顯示政策與需求仍有落差，建議擴大使用範圍；市長侯友宜允諾，明年編列預算時重新檢討與擴大適用範圍。

侯：掛號、停車費列評估

江怡臻指出，根據去年統計，新北市持有有效敬老卡的長者約六十五萬餘人，占六十五歲以上長者的八十四％，但敬老卡使用率僅約卅十九．五％，建議市府除了現有的公車、捷運、台鐵、計程車等交通工具外，應擴大使用範圍至運動中心、公有場館，甚至與台北、桃園等鄰近縣市合作，納入動物園、兒童新樂園等景點，提升實用性與使用誘因。

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陳家琪說，截至二○二四年底，市府發出敬老卡加愛心卡達七十七萬四八二三張，編列預算近十七億元，已全數執行完畢，但每月平均點數使用率僅四成二，顯示政策與實際需求有落差，呼籲市府參考台北市與台中市做法，開放敬老卡用於醫療掛號費抵扣，並與地方診所合作，尤其北海岸地區大眾運輸不便，許多長者難以使用敬老卡的點數補助，建議從市轄衛生所試辦，讓政策「看得到也用得到」。

侯友宜表示，敬老卡制度將在明年預算編列時重新檢討、擴大適用範圍，讓長者出門方便，活得健康快樂，政策會朝多元方向發展，並承諾把醫療掛號費與停車費扣抵納入評估。

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