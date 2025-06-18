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    《新北》身障機構高壓力 明年辦「久任獎勵」留才

    新北市明年起推身障照顧服務單位久任獎勵計畫，希望留住照護者。（社會局提供）

    新北市明年起推身障照顧服務單位久任獎勵計畫，希望留住照護者。（社會局提供）

    2025/06/18 05:30

    試辦3年 第1年獎助金2.4萬 第2年3.6萬 第3年4.8萬

    〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕新北市議會國民黨團書記長王威元昨天在市政總質詢表示，身心障礙福利機構的照護人員長期處於高壓及高強度的工作環境，身心負荷沉重，盼爭取市府提供獎金留住人才。市長侯友宜回應，明年起推出「身心障礙照顧服務單位久任獎勵試辦計畫」，給予第一線人員第一年兩萬四千元、第二年三萬六千元、第三年四萬八千元獎助金，個人可領其中六十五％。

    65％給個人 35％給機構

    社會局長李美珍指出，試辦計畫的獎助對象包含機構主任、社工、教保員、生活服務員、護理師、治療師及其他醫事人員等，新北市共有八十三家身心障礙照顧機構，約七三七名專業人員投入服務，照顧二五五五位身心障礙者，市府盼藉此支持專業人員，進而穩定留任，提升身障者照護環境與服務品質。

    包含社工、教保員等

    李美珍說明，為期三年的試辦計畫總經費約六九六○萬元，分別為明年經費一四九○萬元，二○二七年二三二四萬元，二○二八年三一四五萬元，規劃相關人員任職滿一年後，第一年獎助金二萬四千元，第二年獎助三萬六千元，第三年獎助四萬八千元，其中六十五％提供給專業人員個人，其餘卅五％給服務營運單位，作為提升工作環境、津貼福利及教育訓練等使用。

    市議會民進黨團總召集人廖宜琨表示，樂見新北市試辦獎勵計畫留才，新北的補助政策雖較台北市起步略晚，但三年內提供的獎助金總額達十．八萬元，對於第一線照顧身心障礙者的從業人員而言應具誘因。

    廖宜琨提到，台北市自去年起採持續性獎勵模式，獎金隨年資遞增，最高每年可達六萬二四○○元，同步補助聘僱單位，市府若欲建構長期穩固、更具韌性的身心障礙照顧體系，建議評估試辦成果，並可借鏡台北市的經驗，推動制度常態化。

    李美珍補充，久任獎勵試辦計畫將於三年後視成效決定是否繼續辦理，希望讓服務人員感受工作的價值與市府的支持，從而穩定人力、持續陪伴，為身障者打造安心的照護環境。

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