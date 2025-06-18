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    響應「健康台灣」政策 立委籲無糖飲料免貨物稅

    立委舉辦「健康新主張！爭取無糖飲料免稅！」記者會，讓無添加糖的包裝飲料比照天然果汁享有○％稅率。（記者陳逸寬攝）

    立委舉辦「健康新主張！爭取無糖飲料免稅！」記者會，讓無添加糖的包裝飲料比照天然果汁享有○％稅率。（記者陳逸寬攝）

    2025/06/18 05:30

    標檢局：研議訂定標準

    〔記者陳政宇／台北報導〕為響應總統賴清德「健康台灣」政策，民進黨立委鍾佳濱等人昨召開記者會呼籲，應調整現行貨物稅，讓無添加糖的包裝飲料比照天然果汁享有○％稅率，透過價格機制引導健康消費。經濟部標準檢驗局則說，無添加糖尚缺標準定義，將研議訂定國家標準，配合現場製程稽查與事後檢驗，確保執行一致。

    鍾佳濱說明，依現行飲料貨物稅率，天然果汁○％、稀釋果汁八％、其他飲料十五％，但無糖茶飲、機能飲品被歸類於其他飲料，與高糖飲品課徵相同稅率，形成不利健康的反向激勵。

    民進黨立委郭昱晴以國際案例說明，英國、墨西哥、南非、美國多州已針對含糖飲料課稅，證明價格政策有效影響選擇。民進黨立委林月琴示警，二○二三年健保支出因糖尿病等代謝疾病增加逾一三三億元，大家不能再忽視。

    關於修法方向，民進黨立委李坤城認為，「貨物稅條例」第八條針對純天然果汁、蔬菜汁等免徵貨物稅，目的是維護國民健康、降低肥胖率及減少醫療支出，無糖飲料免稅與該條文方向一致。

    衛福部食藥署副署長林金富回應，目前推行正面營養標示八年，採用紅綠燈燈號引導健康選擇，業者應確實標示、清楚揭露。經濟部標檢局副局長謝翰璋補充，無添加糖較複雜，須訂定國家標準及檢測方法比較客觀明確。

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