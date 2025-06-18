北市首例電動公車火燒車 全面體檢858輛車

一輛大都會客運電動公車前晚突然爆炸起火，電池安全性引發質疑，北市府要求業者針對全市八五八輛電動公車及充電場站，三天內進行全面總體檢。（資料照）

2025/06/18 05:30

華德動能：日製電池 無事故紀錄

〔記者董冠怡／台北報導〕一輛大都會客運二六二路線電動公車十六日晚間行經敦化北路、長庚醫院站時，駕駛發現儀表板警示電池異常，隨即靠站疏散七名乘客，接著車身右側突然爆炸起火，所幸無人傷亡，起火原因鑑定估需一個月，此為北市首例，電池安全性引發質疑，北市府要求業者針對全市八五八輛電動公車及充電場站，三天內進行全面總體檢。

二六二路線 調度柴油公車支援

大都會客運表示，事故車輛為二○二一年十二月廿三日出廠，今年三月六日完成二級保養、四月卅日完成三級保養，該批車共廿輛，皆配屬在二六二路線全程車，昨起暫停出車，改調度柴油公車支援，確保民眾乘車不受影響。

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北市現有三千五百輛公車，有八五八輛為電動公車，火燒車事件後調查，包含停派的廿輛在內，全市公車使用同款車型共計一一四輛，由四家客運業者持有，大都會客運廿輛、首都客運卅輛、欣欣客運十六輛、大南客運四十八輛，檢測發現大南客運有二輛車充電系統異常，預防性停派，詳細檢測後已排除疑慮。

發展電動公車為交通部政策，發生電池起火事件，引發民眾對於電池安全性的質疑，市府要求各公車業者會同電動公車各車廠，三日內針對八五八輛電動公車及相關充電場站，進行全面總體檢，強化管理和防範機制。

電動大巴製造商華德動能昨天發布聲明指出，燒毀的車輛電池是日本製造，沒有任何事故紀錄，電池箱及系統也取得歐洲安全法規的安全認證，若有任何異常皆有保護機制，出廠產品均投保產品責任險。

台北市公共運輸處說，除了要求華德動能盡快查明起火原因、提出改善方案，另與交通部、運安會調查原因，排除危險性，確認安全無虞，該批車輛再行營運。

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